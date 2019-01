SPD: „Ändert alle Passwörter“

Die SPD-Bundestagsfraktion empfiehlt ihren Abgeordneten schnelle Sicherheitsmaßnahmen. „Ändert alle Passwörter“, heißt es in einem am Freitag an die Fraktionsmitglieder verschickten Brief. Dies gelte für private Rechner sowie den Zugriff auf Cloud-Dienste und soziale Netzwerke. Nach einer ersten Einschätzung seien keine Server des Bundestages oder der SPD-Fraktion betroffen. Es würden rechtliche Schritte geprüft, „damit die im Internet befindlichen Daten nicht weiter öffentlich zur Verfügung stehen“. (dpa)