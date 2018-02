Das Bundesverkehrsministerium ist in Erklärungsnot geraten. Nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass die Behörde an einer neuen Rechtsgrundlage für punktuelle Fahrverbote in besonders abgasbelasteten Städten arbeitet, stellte am Montag ein Sprecher klar: Es geht nicht um eine „Blaue Plakette light". Diese lehnt der geschäftsführende Minister Christian Schmidt (CSU) ebenso ab wie sein Vorgänger und Parteifreund Alexander Dobrindt.

Tagesspiegel | Henrik Mortsiefer