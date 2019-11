Ziemiak stellt „geile Kampagnen“ in Aussicht CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat seiner Partei ein Ende des Umfragetiefs in Aussicht gestellt. Die CDU habe aus den Fehlern der vergangenen Monate gelernt und sich inhaltlich und in der Kommunikation neu aufgestellt, sagte Ziemiak am Freitagabend auf dem Parteitag in Leipzig. „Dafür werden wir geile Kampagnen machen und mit Annegret Kramp-Karrenbauer als unserer Vorsitzenden Wahlen gewinnen“, sagte er in seinem Rechenschaftsbericht.



Ziemiak warnte den Koalitionspartner SPD davor, auf einer Nachverhandlung des Koalitionsvertrags zu bestehen. „Die Menschen würden es schlicht und ergreifend nicht verstehen“, wenn sich die große Koalition weiter mit sich selbst beschäftige, sagte Ziemiak. „Es wird mit der CDU nicht nochmal eine Verhandlung über einen neuen Koalitionsvertrag geben.“



Scharfe Kritik übte der CDU-Generalsekretär an den Grünen. „Sie machen auf sympathisch, aber dort, wo sie Verantwortung tragen, sehen wir das Elend dieser Politik“, sagte er. Als Beispiel nannte er die rot-rot-grüne Koalition in Berlin. Diese vernachlässige die innere Sicherheit und lasse Drogenhändlern freien Lauf. „Bei den Grünen weiß man nicht, woran man ist“, sagte er. (AFP)