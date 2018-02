Gemischtes Echo auf Diesel-Urteil bei Hilfswerken

Das Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig stößt bei Hilfswerken und Pflegeanbietern auf gemischtes Echo. „Unsere Malteser Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht im Rettungsdienst und im Katastrophenschutz sind von den Verboten nicht betroffen. Für sie gilt schon heute keine Plakettenpflicht, genau wie für Polizei- und Feuerwehrautos“, sagte ein Sprecher des Malteser Hilfsdienstes in Köln am Dienstag auf Anfrage.



„Aber viele unserer Fahrzeuge im Krankentransportdienst und die, die Senioren oder Menschen mit Behinderungen jeden Tag ihr Essen bringen oder die Schüler mit Behinderung befördern, wären von möglichen Fahrverboten betroffen“, so der Sprecher weiter. Es bleibe jetzt abzuwarten, was genau im Urteil des Bundesverfassungsgerichts stehe und nach welchen Kriterien die Kommunen Ausnahmegenehmigungen erteilten.

Auch beim Deutschen Roten Kreuz beobachtet man aufmerksam die weitere Entwicklung. So unterhalte das Rote Kreuz in Rheinland-Pfalz bei den Rettungswagen eine reine Dieselflotte, sagte eine Sprecherin. Derzeit seien 155 Fahrzeuge unterwegs. Für den Ausbau als Rettungswagen stünden ohnehin nur Diesel-Fahrgestelle zu Verfügung. (mit KNA)