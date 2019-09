Dobrindt: Koalition hat Lackmustest bestanden

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht in den Klimabeschlüssen einen Beweis für die Handlungsfähigkeit der Koalition. „Diese Koalition hat den Lackmustest, der in den letzten Wochen ja immer wieder mal im Zusammenhang mit dem Klimapaket formuliert worden ist, bestanden“, sagte Dobrindt am Freitag in Berlin. „Die Koalition setzt heute ein lautes und hörbares Signal für mehr Klimaschutz.“