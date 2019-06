Linke: „Groko im Bund ist wirklich am Ende“ Die Linke stellt sich vor dem Hintergrund der Krise in der großen Koalition auf eine Neuwahl ein. „Die Groko im Bund ist wirklich am Ende. Das ist vorbei“, sagte die Linken-Vorsitzende Katja Kipping am Montag nach einer Sitzung des Parteivorstands in Berlin. Ein Vorziehen der Bundestagswahl werde immer wahrscheinlicher. Spätestens ab jetzt gelte für alle in der Partei, „handle stets so, dass Dein Handeln im Fall von Neuwahlen der Partei nützt“.



Kipping kündigte an, dass Bundestagsfraktion und Partei sich ganz auf die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg konzentrieren wollten. Die zunächst erwogene Neuwahl des Fraktionsvorstands werde deshalb erst nach der Thüringen-Wahl stattfinden. Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht erklärte sich vor diesem Hintergrund am Montag dazu bereit, die Fraktion noch bis Herbst mitzuführen. Die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg finden am 1. September statt, am 27. Oktober wählt Thüringen.



Zum Rücktritt von Andrea Nahles (SPD) von ihren politischen Ämtern sagte Kipping, es handele sich dabei weniger um ein persönliches Scheitern von Nahles, als ein Scheitern des Irrglaubens der SPD, sie könne sich an der Seite der Union erneuern. (dpa)