Sachsen-Anhalt-SPD für Ende der Groko

Die SPD in Sachsen-Anhalt fordert den Ausstieg aus der Großen Koalition. Es gebe „keine Basis mehr für die Zusammenarbeit mit CDU und CSU in der Großen Koalition in Berlin“, verkündet der Landesvorstand. Der Verband in Sachsen-Anhalt hatte sich bereits Anfang 2018 mit knapper Mehrheit gegen die Bildung der GroKo ausgesprochen.

In der Mitteilung der SPD Sachsen-Anhalt wird zudem gefordert, dass die Partei im Bund „künftig von einer Doppelspitze geführt wird“. Die notwendige Änderung des Parteistatus müsse vom Parteitag beschlossen werden und solle ermöglichen, „dass auch die Landes- und Bezirksverbände künftig von einem Mann und einer Frau gemeinsam geführt werden“. Der Landesverband spricht sich zudem für eine „Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz“ aus.

Weiter heißt es in dem Papier, die SPD Sachsen-Anhalt „bekräftigt die Forderung, den für Dezember geplanten Bundesparteitag auf eine Termin vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland vorzuziehen“. Am 1. September werden die Parlamente in Brandenburg und Sachsen gewählt, am 27. Oktober der Thüringer Landtag. Bei dem Bundesparteitag der SPD ist nach Ansicht des Landesverbandes Sachsen-Anhalt der gesamte Parteivorstand neu zu wählen. (Tsp)