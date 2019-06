Auch Thüringens CDU-Landeschef CDU-Landeschef Mike Mohring appelliert an die große Koalition in Berlin, ihre Arbeit fortzusetzen. „Wir haben eine Verantwortung in dieser Koalition, wir sind in der Verantwortung bis 2021, und ich glaube, wir sind gut beraten, diese Verantwortung auch wahrzunehmen“, sagte Mohring bei einem Treffen der Unionsfraktionsvorsitzenden in Weimar. Ein Platzenlassen der Koalition von Union und SPD würde seiner Ansicht nach bei Neuwahlen weiter Vertrauen der Wähler kosten. „Deshalb mahne ich dazu, zu arbeiten, Hausaufgaben zu erledigen und zur Sacharbeit zurückzukehren“, sagte Mohring. (dpa)