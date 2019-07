Kommt mit Boris Johnson der Schulterschluss mit der Brexit-Partei?

Der angehende britische Premierminister Boris Johnson ist laut einem Minister gegen Neuwahlen und auch gegen einen Schulterschluss mit der Brexit-Partei von Nigel Farage. Auf eine von US-Präsident Donald Trump erwartete Zusammenarbeit der beiden glühenden EU-Austrittsbefürworter angesprochen, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch der BBC: "Keinesfalls werden wir irgendeinen Wahlpakt mit der Brexit-Partei und Nigel Farage haben." Vielmehr gehe es Johnson darum, den EU-Austritt über die Bühne zu bringen und dann zu einem späteren Zeitpunkt die Brexit-Partei an der Wahlurne zu schlagen. Farage zeigte sich seinerseits offen für ein Wahlbündnis. Allerdings müsse eine Vertrauensbasis geschaffen werden, was "nicht sehr einfach" wäre, so der Brexit-Verfechter. (Reuters)