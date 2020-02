Für den CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, ist die umstrittene Werteunion "kein homogener Klub". In einem Interview sagt er: Diejenigen, "die aus der Werteunion sich zu den Grundüberzeugungen der Unionsparteien bekennen, sollten Teil unserer Debattenkultur sein können".

Der frühere CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz hat sich für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Armin Laschet als nächsten Parteivorsitzenden ausgesprochen. "Jemand muss den Laden zusammenhalten und das traue ich Armin Laschet zu", sagte Polenz am Samstag.

Die Lage in der Unionsspitze bleibt weiterhin unübersichtlich. Friedrich Merz ließ über sein Umfeld verlauten, dass er Parteichef werden will. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für eine Emanzipation der CDU von der Bundeskanzlerin und langjährigen Parteichefin Angela Merkel ausgesprochen und sagt, er sei "bereit". Einzig Laschet hat sich bisher nicht zu einer eventuellen Kandidatur für den CDU-Chefposten geäußert. Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will am 24. Februar einen Vorschlag für ihre Nachfolge machen.

Hintergrund zum Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer: