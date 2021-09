Bild: Felix Schröder/dpa

Karliczek fordert Geschlossenheit in der Union Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat angesichts der scharfen Debatte in der Union über die Folgen des Wahldebakels Geschlossenheit gefordert. „Die Union sollte in Geschlossenheit über die nähere Zukunft diskutieren. Für das Wahlergebnis tragen wir alle Verantwortung“, sagte sie am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Und in diesem Geiste sollten wir auch über die ohne Zweifel sehr dringende Frage sprechen, welche Konsequenzen zu ziehen sind.“



Karliczek sagte weiter: „Unser Wählerinnen und Wähler erwarten auch, dass wir bereit stehen, wenn sich in der Frage der Bildung einer Koalition der Blick auf uns richtet.“ Die Union sei immer die Kraft des Ausgleichs und der Zukunft in Deutschland gewesen. Am Dienstagnachmittag wollte die CDU/CSU Bundestagsfraktion zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommen. Die innerparteiliche Kritik an Unionskanzlerkandidat Armin Laschet nimmt zu. (dpa)