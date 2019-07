Steinmeier warnt vor Lähmung Europas durch Personalstreit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Europäische Union zu einer raschen Klärung ihrer Personalfragen aufgerufen, um ihre Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. „Was wir uns jedenfalls nicht leisten können, ist, dass wir jetzt in einen sehr langen, unübersehbaren interinstitutionellen Konflikt zwischen Europäischem Rat, Europäischer Kommission und Europäischem Parlament hineinkommen, der uns dann wieder über Wochen und Monate lähmt“, warnte Steinmeier am Mittwoch in Berlin. „Das kann hoffentlich vermieden werden“, sagte er nach einem Gespräch mit dem irischen Präsidenten Michael D. Higgins.



Higgins begann am Mittwoch einen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Zum Auftakt wurde er von Steinmeier im Berliner Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt.



Steinmeier betonte, die Menschen in Europa erwarteten jetzt von der EU, dass sie Probleme löse. Ihre Erwartungen an die Mitgliedstaaten seien „riesengroß“. Einer der Gründe für manche Enttäuschung über die EU sei sicherlich gewesen, „dass Europa seit drei Jahren mit viel Zeit und Arbeitskapazitäten konzentriert ist auf den Brexit und seine Folgen“. Deshalb hoffe er sehr, dass sich Europa nach der Neubesetzung der Institutionen endlich wieder den Fragen zuwenden werde, die von höchster Relevanz für die Bürger sind.



Dass bei der Besetzung der Spitze der EU-Kommission keiner der Spitzenkandidaten der Europawahl zum Zuge kommen soll, kommentierte Steinmeier mit den Worten: „Die Erwartung von Menschen ist natürlich, dass Personalentscheidungen die Ergebnisse von Wahlen reflektieren.“ An Bemühungen, die Spitzenkandidaten auch in europäische Spitzenämter zu bringen, habe es nicht gefehlt. Es habe darüber aber weder im Europaparlament noch im Europäischen Rat eine Verständigung gegeben. (dpa)