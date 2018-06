Merkel sieht sich nach Fraktionssitzung gestärkt

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht sich nach Angaben von Teilnehmern durch die weit überwiegend positive Reaktion der CDU-Bundestagsabgeordneten auf ihren europapolitischen Asylkurs gestärkt. Sie wolle die zwei Wochen bis zum EU-Gipfel in Brüssel Ende Juni nutzen und ausloten, wie weit sie mit den von ihr anvisierten bilateralen Abkommen mit jenen Ländern kommen könne, die am stärksten dem Migrationsdruck ausgesetzt seien, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in der Krisensitzung der CDU-Abgeordneten in Berlin.



Sie wisse, dass dies ein ambitioniertes Vorhaben sei, sagte Merkel demnach in ihrem Schlusswort nach der stundenlangen Aussprache. Die Kanzlerin sicherte zu, nach dem EU-Gipfel in der Fraktion Bilanz zu ziehen und die Abgeordneten über den Stand ihrer Verhandlungen zu informieren. Am 2. Juli, dem Montag nach dem Gipfel beginnt die Haushaltswoche des Parlaments mit den Fraktionssitzungen.



Auf die Frage, was geschehe, wenn CSU-Chef Horst Seehofer wie angekündigt in seiner Kompetenz als Bundesinnenminister Rückweisungen an der Grenze verfüge, gab es in den Fraktionskreisen zurückhaltende Antworten. Es könne die Situation entstehen, dass Mitglieder der Bundesregierung erst einmal handelten, hieß es auch mit Blick auf die bevorstehenden Treffen der Kanzlerin mit dem neuen italienischen Regierungschef Giuseppe Conte am Montag und mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstag. Man könne auch die CSU nicht von solchem Handeln abhalten.



Merkel hob demnach vor den Abgeordneten hervor, die von ihn nun anvisierte Lösung über zwischenstaatliche Abkommen sei ein Entgegenkommen gegenüber der CSU und nicht der Weg, den sie eigentlich bevorzuge. Sie sei nach wie vor Anhängerin des multilateralen Lösungsansatzes. (dpa)