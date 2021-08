Bild: dpa/Kay Nietfeld

Bundeswehr konzentriert sich auf Evakuierung Die Bundeswehr wird ihren Evakuierungseinsatz in Afghanistan nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) so lange wie irgend möglich fortsetzen. „So lange es möglich ist, wird die Bundeswehr so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan rausholen und die Luftbrücke aufrecht halten“, sagte Kramp-Karrenbauer am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in Beratungen des CDU-Vorstands in Berlin. Dies hänge aber an der Unterstützung der Amerikaner, den Flughafen von Kabul offen zu halten.



Die Bundeswehr habe ihre Ortskräfte mit notwendigen Papieren ausgestattet, sagte Kramp-Karrenbauer demnach weiter. Viele seien in der vergangenen Woche mit regulären Flugzeugen nach Deutschland gekommen. Was die Ortskräfte der Bundeswehr angehe, sei man auf gutem Wege gewesen. Schwieriger sei die Lage für die Hilfsorganisationen vor Ort. Die Ministerin betonte, die Lage werde stündlich neu analysiert. Es gebe einen intensiven Austausch mit den US-Streitkräften.



Sie habe in den vergangenen Tagen mit Angehörigen der Bundeswehr gesprochen, die in Afghanistan gewesen seien, sagte Kramp-Karrenbauer demnach weiter. „Sie waren erschüttert, über das was passiert“, wurde die Ministerin zitiert.



Kramp-Karrenbauer betonte, das Verteidigungsministerium werde sich ganz auf die Evakuierungsoperation konzentrieren - sie selbst sagte deshalb Wahlkampfveranstaltungen ab. Spezialkräfte und Fallschirmjäger seien im Einsatz. „Das ist ein äußerst gefährlicher Einsatz für unsere Truppen“, sagte die Ministerin demnach.



Sie bedankte sich nach diesen Informationen ausdrücklich bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem Parteivorsitzenden Armin Laschet, dass sich beide für ein eindeutiges Mandat der Bundeswehr ausgesprochen hatten. Alle Verfassungsrechtler sagten, es werde ein Mandat benötigt. Dies wolle die SPD aus Sorge um die Einigkeit in der Partei verhindern, kritisierte Kramp-Karrenbauer. Die Debatte über ein Mandat habe aber nichts aufgehalten, alle Vorbereitungen für die Evakuierung seien weitergelaufen. Dies habe sie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zweimal gesagt. Dass die SPD entsprechende Vorwürfe jetzt dennoch streue, zeige deren „Verzweiflung“. Dies sei auch ein Stück weit „Bösartigkeit“, wurde Kramp-Karrenbauer zitiert. (dpa)