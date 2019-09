„CO2-Bepreisung ist der einzige Weg“

Viele EU Staaten haben bereits gewagt, was in Deutschland in diesen Stunden heiß diskutiert wird – die CO2-Bepreisung. Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, meint, man könne die Frage, ob sie hierzulande einführt werden sollte oder nicht, längst nicht mehr stellen. „Eine CO2-Bepreisung muss her und sie muss stetig steigen“, sagte Edenhofer am Vorabend der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung und der weltweiten Demonstrationen der Fridays for Future-Bewegung.





Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die im Anschluss mit Edenhofer diskutierte, zeigte sich hinsichtlich der Entscheidungen der Regierung in der Klimapolitik hoffnungsvoll: „Vielleicht schafft es die Bundesregierung ja noch, über sich hinauszuwachsen.“ Die Fridays for Future hätten bislang vor allem die Gesellschaft bewegt. Jetzt müsse die Politik endlich nachziehen. „Welchen Anreiz haben andere Länder sich zu verändern, wenn wir dies nicht wagen?“, fragte Neubauer.



Auch Ottmar Edenhofer glaubt an einen positiven Ausgang der Debatten um die CO2-Bepreisung. In vier Jahren würde man ihn zum Thema CO2-Bepreisung hoffentlich fragen, warum man es damals für so schwierig hielt, obwohl es das nicht war.

Text: Annika Reiß