Steinmeier will Merkel vorschlagen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will dem Bundestag an diesem Montag die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Wiederwahl als Bundeskanzlerin vorschlagen. Das kündigte Steinmeier nach der Zustimmung der SPD-Mitglieder zur Neuauflage der großen Koalition an.

Die Wahl Merkels und die Vereidigung des neuen Kabinetts sind für den 14. März vorgesehen. Die SPD-Mitglieder hatten in einem Mitgliedervotum mit großer Mehrheit den Weg für ein neues Bündnis mit der Union frei gemacht. (dpa)