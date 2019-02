Al-Sisi sieht Lage der Christen in Ägypten verbessert

Al-Sisi lobt sich: Die Lage der Christen in Ägypten habe sich unter seiner Regierung deutlich verbessert. Der Staat baue neben Moscheen auch Kirchen in jeder Stadt. Generell sieht er die Lage in seinem Land international oft falsch dargestellt. Manche im Ausland täten so, als handele er gegen den Willen eines Volkes. Er habe die ökonomische Lage von Millionen verbessert, die vorher arbeitslos waren. Und er habe den Terror bekämpft, der die eigenen Bürger bedrohte. Er verhindere, dass radikale Islamisten in den Moscheen einfache Bürger verführen.