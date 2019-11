Schlechte Nachrichten für Klimawandelleugner: Seit einigen Jahren veranstaltet Eike e.V. regelmäßig die sogenannte „alternative Klimakonferenz.“ In der kommenden Woche sollte diese zum insgesamt dreizehnten Mal stattfinden. Dafür wurde, wie bereits im Vorjahr, das NH Congress Center München gemietet. Nun hat die NH-Hotelgruppe den Veranstaltern überraschend gekündigt.

In einer Pressemitteilung, die dem Tagesspiegel vorliegt, nennt das Unternehmen Sicherheitsbedenken als Grund für die Stornierung. „Die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Gäste und Mitarbeiter steht für uns stets an oberster Stelle“, teilte man mit. Aufgrund der polarisierenden Wirkung des Vereins Eike könne man für diese Sicherheit nicht mehr garantieren, weder für aktuelle Gäste, noch für die Besucher der Veranstaltung. „Aus diesem Grunde verlangt unsere Verantwortung als Gastgeber, diese Buchung zu stornieren.“



Am vergangenen Samstag hatten Aktivisten des Antikapitalistischen Klimatreffens mit einer Protestaktion auf die bevorstehende Veranstaltung aufmerksam gemacht und mit einem Flashmob dazu aufgerufen, dem Verein die Räumlichkeiten zu entziehen. Etwa 20 Personen hatten sich für einige Minuten in der Lobby des Hotels aufgehalten, Lieder gesungen und Flyer an die anwesenden Gäste verteilt.

Ein Teilnehmer berichtete dem Tagesspiegel, die Reaktionen seien überwiegend positiv gewesen, sowohl von Seite der Hotelmitarbeiter als auch der Gäste. Von der Absage waren die Aktivisten selbst überrascht, freuten sich aber umso mehr über ihren Erfolg. Es zeige erneut, dass ziviler Ungehorsam der richtige Weg sei.

Klimawandel ist real, aber nicht menschengemacht

Das selbsterklärte „Europäische Institut für Klima und Energie“ mit Sitz in Jena ist einer der Hauptakteure zur Leugnung des menschengemachten Klimawandels und dazu eng mit der AfD verwoben. Ihr Vizepräsident, Michael Limburg, ist als Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse beschäftigt, der als einer der radikalsten Gegner der Fridays-For-Future Bewegung gilt.

Auf ihrem Blog werden regelmäßig Halb- und Unwahrheiten über die Ursachen der globalen Erwärmung publiziert. Eines der wiederkehrenden Argumente lautet, die globale Erwärmung sei zwar real, habe aber natürliche Ursachen und sei nicht durch den Menschen beeinflusst. Der ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke hat in einem Erklärvideo viele der gängigsten Verschwörungstheorien aufgegriffen und die menschlichen und natürlichen Klimaeinflüsse miteinander verglichen.

Ebenfalls unter den Eike-Autoren: der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Vahrenholt. Dieser hatte, gemeinsam mit Sebastian Lüning, in dem 2012 erschienen Buch „Die kalte Sonne“ behauptet, die erhöhte Sonnenaktivität sei Ursache für die globale Erwärmung. Diese These wurde in der Wissenschaft einstimmig widerlegt.

Eike kann als deutscher Ableger des amerikanischen Heartland-Institutes gesehen werden. Diese hatten in der Vergangenheit großen Einfluss auf die Wirtschafts- und Klimaschutzpolitik Donald Trumps. Nach eigener Aussage sollen sie maßgeblich dran beteiligt gewesen sein, dass die USA aus dem Pariser Klimaschutzvertrag ausgestiegen sind. Das Heartland Institute wird unter anderem vom Erdöl-Konzern Exxon Mobile finanziert. Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Associated Press glauben ein Drittel aller Amerikaner nicht an den menschengemachten Klimawandel.