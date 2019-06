Die anderen Staats- und Regierungschefs trinken aus Weingläsern, doch Russlands Präsident Wladimir Putin greift beim G20-Gipfel im japanischen Osaka stets zu seiner persönlichen Thermotasse. Diese Marotte des Kreml-Chefs hat am Freitag für Spott und Spekulationen im Internet gesorgt. Einige Nutzer von Online-Netzwerken mutmaßten, Putin trinke aus seiner eigenen Tasse, weil er niemandem traue und Angst habe, vergiftet zu werden.

"Wenn Ihr erlebt hättet, was ich erlebt habe, würdet Ihr auch Eure eigene Tasse mitbringen", hieß es auf dem parodistischen Twitter-Konto @DarthPutinKGB, das dem russischen Staatschef Äußerungen in den Mund legt.

Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte für die Angewohnheit des russischen Staatschefs allerdings eine simplere Erklärung parat: "Es ist, weil er andauernd Tee aus dieser Thermotasse trinkt", sagte Peskow der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti.

Auf Bildern aus Osaka war zu sehen, wie Putin eine weiße Thermotasse in der Hand hielt, während die anderen Gipfelteilnehmer aus Weingläsern tranken.

Proben nehmen und Analysieren

Meldungen, dass Russlands Präsident aus Furcht vor vergiftetem Essen Vorkoster beschäftigt, gibt es schon länger. Als Putin 2009 bei einem Deutschlandbesuch in einen Gasthof im bayerischen Aying einkehrte, berichtete die Restaurant-Chefin dem "Merkur":

"Ein Arzt und mehrere Vorkoster nehmen von allem, was wir zubereiten, eine Probe und analysieren sie."

Ein britisches Boulevardblatt berichtete im vergangenen Jahr nach dem Anschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal, Putin habe die Anzahl der Vorkoster deutlich aufgestockt. Von einer "kleinen Armee" war damals die Rede. Angeblich lasse er die Speisen nicht nur Vorkosten, sondern auch medizinisch untersuchen, schrieb "The Daily Star" unter Berufung auf nicht genannte Quellen aus Sicherheitskreisen.

Wie groß der Wahrheitsgehalt der Boulevard-Meldung ist, ist unklar. Allerdings hatte bereits vor einigen Jahren ein Journalist des US-Magazins "Newsweek" angebliche Details aus Putins Leben berichtet, der Präsident nehme auf Auslandsreisen eigene Köche und Vorkoster mit - sowie jede Menge russisches Essen.

Putin ist dabei offenbar nicht der einzige Staatschef, der so handelt. Beim G20 Gipfel in Toronto 2010 sollen 900.000 Euro für das Vorkosten von Speisen ausgegeben worden sein, hieß es in Medienberichten.

Mehr zum Thema G20-Treffen in Osaka Merkel gegen die Männerbünde

In Osaka prostete Putin mit seiner Tasse US-Präsident Donald Trump zu, der sich offenbar Cola in sein Glas hatte füllen lassen. Der US-Präsident trinkt seit Langem aus Überzeugung keinen Alkohol. (mit AFP)