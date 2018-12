Die Rotterdamer Polizei hat erneut einen Mann unter Terrorverdacht festgenommen. Der 24-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft und solle in den nächsten Tagen verhört werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Festnahme stehe in keinem Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz vom Samstag, bei dem in Rotterdam vier und in Mainz ein Mann festgenommen worden waren. Die Staatsanwaltschaft nannte keine Einzelheiten zu dem neuen Verdachtsfall. Die Polizei habe die Wohnung des Mannes in Rotterdam durchsucht. Dabei seien keine Waffen und Sprengstoffe gefunden worden.

Ermittler verhören Terrorverdächtigen in Mainz

Unterdessen wurde der wegen dringenden Terrorverdachts in Mainz festgenommene Syrer von niederländischen Ermittlern verhört. Kriminalbeamte seien zum Verhör nach Deutschland gereist, sagte eine Sprecherin der Rotterdamer Polizei am Montag auf dpa-Anfrage. Der 26-Jährige, der in Rotterdam seinen Wohnsitz hat, war am Samstag in Mainz festgenommen worden. Die Niederlande haben seine Auslieferung beantragt. Ein Beschluss wird nicht vor Ende der Woche erwartet.

Die Festnahme in Mainz war Teil eines größeren Einsatzes gegen eine mögliche terroristische Zelle in den Niederlanden. In Rotterdam wurden vier Männer festgenommen. Ihnen wird die Vorbereitung eines terroristischen Anschlags in den Niederlanden vorgeworfen. Bislang machte die Polizei keinerlei konkrete Angaben zu möglichen Terrorplänen. Die Ermittlungen liefen noch auf Hochtouren.

Der in Mainz festgenommene 26-Jährige hielt sich zur Zeit seiner Festnahme in der Wohnung seines Cousins auf und war unbewaffnet. Nach Angaben der Polizei besteht gegen den Cousin keinerlei Verdacht. (dpa)