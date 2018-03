In Nigeria hat die Islamistengruppe Boko Haram mehr als hundert von ihr entführte Schülerinnen nach Angaben von Eltern freigelassen. Die Mädchen seien am Mittwoch nach Dapchi im Nordosten des Landes zurückgebracht worden, sagten zwei Eltern der Nachrichtenagentur AFP. Die Mädchen seien in neun Fahrzeugen zurückgebracht und vor ihrer Schule abgesetzt worden.

Eine offizielle Bestätigung für die Freilassung gibt es noch nicht. (AFP)