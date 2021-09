Endspurt! Die Matadore biegen ein auf die Zielgerade und geben alles. Bald drei Runden in Triellen haben sie hinter sich, die Bürger:innen haben sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen können, inhaltlich und optisch, was ja nach allem, was man aus den Jahrzehnten weiß, auch eine Rolle spielt.

Sympathie ist auch eine Sache des Augenblicks, nicht wahr? Und bis zum letzten Augenblick geht es jetzt zur Sache. Bis in die Wahlkabine hinein.

Erschöpft ist höchstens das Publikum, möchte man meinen. Denn die Wahlkämpfer an der Spitze, die Spitzenkandidatin, die Spitzenkandidaten, haben eher mal eine Mittelstrecke absolviert.

So richtig in Schwung gekommen ist der Wahlkampf erst in der vergangenen Woche, nach dem zweiten Triell. Da wurde auch Frontrunner Olaf Scholz zuweilen die Röte ins Gesicht getrieben, was bei ihm etwas heißen will. Wirecard, Cum-Ex, Geldwäsche, die Aufsichtspflichten eines Bundesministers der Finanzen, die Autorität des Ersten Bürgermeisters in Hamburg – plötzlich ging und geht es nicht mehr vor allem um Armin Laschet und seine Ästhetik des Auftritts. Oder um Annalena Baerbock und ob oder wie sie vom Völkerrecht kommt.

Erschöpfend behandelt sind die Themen nicht

Erschöpfung, das gilt auch nicht für die Themen, im Übrigen. Erschöpfend behandelt sind die nicht. Wie viele Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr müssen fürs Klima ersetzt werden? Wie gelingt wirtschaftliche Gesundung, ob mit oder ohne Steuererhöhung?

Wie werden Wohnungen in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt und zu welchem Preis – ach, halt, da hat Scholz auf den letzten Metern noch ein Programm vorgestellt. Das der Hamburger Weg genannt werden könnte, nur im Quadrat. Mal sehen, wie das verfängt. Vielleicht ähnlich wie Laschets Sofortprogramm? Dann wäre es – nun, weitgehend verpufft.

Aber erreicht ist, dass deutlich mehr als 80 Prozent der Wahlberechtigten sagen, sie wollten wirklich wählen gehen. Sogar 87 Prozent sind es, was an frühere stolze Zeiten der demokratischen Beteiligung erinnert. Und es ist noch alles für alle drin, denn 38 oder 40 Prozent, manche sagen: 48, sind unentschieden, wer ihre Stimmen bekommen soll. Überraschend viele, zwei Drittel, finden, dass keiner der Spitzenkandidaten spitze ist. Helden müssen sich also in dieser Woche zeigen. Oder gemacht werden.

Die Spannung steigt. Grünen-Co-Chef Robert Habeck hat schon recht, dass jede, jeder noch Boden gutmachen kann. Nicht zuletzt Baerbock. Die Union erkennt jetzt bitter, dass die Menschen tatsächlich ein Verlängerung der Ära Merkel mit anderen Mitteln doch nicht wollen. 16 Jahre „Angie“, am Ende womöglich noch ein paar Tage länger als Helmut Kohl?

Da kann Scholz die Raute machen, wie er will, das kann noch nach hinten losgehen. Laschet, der im Endspurt erst aus der Kurve heraus zu sich und einigermaßen zu Normalform gefunden hat, richtet sich schon darauf ein, im Fotofinish zu unterliegen, um dann nach dem Motto vorzugehen: Auch der zweite Sieger kann ein Gewinner sein.

Mal abwarten, was dann – bald ist es ja so weit – Christian Lindner dazu zu sagen hat, der heimliche Coach im Triell. Keine Antworten geben, Politik entpolitisieren, das passt ihm nicht, zurecht, und insbesondere nicht zur gesellschaftlichen Unruhe. Dynamik auf der richtigen Spur ist das Gebot der Stunden. Und nach Schluss des Wahlgangs wird es dann aufs Neue um Energie gehen, um die persönliche und die andere sowieso.

Womit wir nun in diese Wochen und darüber hinaus gehen? Jede Regierung in Deutschland muss sich ganz klar zur transatlantischen Partnerschaft bekennen, zur Nato-Mitgliedschaft und zu einer starken und souveränen Europäischen Union. Dazu, dass die Regierung solide mit dem Geld umgeht und die Wirtschaft wachsen muss. Und dass die Sicherheit im Inneren gewährleistet wird. Das hat wer gesagt? Wer hätte das genauso sagen können? Die beiden anderen. Das ist doch schon was.