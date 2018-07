Grüne-Fraktion will Berliner NSU-Bezüge aufklären

Nach dem Mordurteil gegen Beate Zschäpe im Münchner NSU-Prozess pocht die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus auf weitere Aufklärung und Konsequenzen. Es müsse dauerhaft überprüft werden, ob die Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags umgesetzt werde. So müsse die Analyse und die Erfassung rechtsmotivierter Straftaten verbessert werden, fordern Benedikt Lux, innenpolitischer und rechtspolitischer Sprecher, und June Tomiak, Sprecherin für Strategien gegen Rechtsextremismus, in ihrer "Berliner Erklärung", die dem Tagesspiegel vorliegt.



Es falle "schwer zu glauben, dass der NSU und sein Umfeld so wenig Interesse an Berlin hatte." Den Hinweisen auf Kontakten und Aufenthalten des Trios in Berlin, der Skandal um versickerte Hinweise von rechtsextremistischen Vertrauenspersonen des LKA und die Aktenvernichtung beim Berliner Verfassungsschutz lägen zwar schon einige Jahre zurück. Es bleibe "aber viel zu tun, um das erschütterte Vertrauen in die Sicherheitsbehörden wieder herzustellen", erklärten Lux und Tomiak.

Als Konsequenz aus dem NSU-Prozess legten sie am Mittwoch mit ihrer Erklärung eine Liste mit Forderungen vor: Die Berliner Behörden müssten ihre eigenen Ermittlungen weiter überprüfen. Es gehe auch darum die Gefahren des Rechtsterrorismus richtig einschätzen. Zudem fordern die beiden Grünen-Abgeordneten, der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag zum Verfassungsschutz müsse konsequente umgesetzt werden. Die Fachaufsicht sei in der Innensenatsverwaltung bereits gestärkt worden, was Mitte Juni zum Versetzungsantrag des bisherigen Berliner Verfassungsschutzchefs Bernd Palenda geführt hat. Für den Einsatz von V-Leuten müsse ein Vorbehalt für den Innenstaatssekretär Torsten Akmann (SPD) eingeführt werden. Daneben fordern die Grünen "präzisere, gesetzliche Dokumentationspfichten" und die Möglichkeit "anlassbezogene Sperrungen der Aktenlöschung".

Auch für den Staatsschutz des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) pochen die Grünen auf Reformen. Der Vorbehalt für Polizeipräsidentin Barbara Slowik beim Einsatz von V-Leuten sei bereits umgesetzt worden. Nötig sei daneben aber auch eine "systematische Fehleranalyse" und die "Synchronisierung der Erkenntnisse" aus dem Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses zum Terroranschlag vom Breitscheidplatz. Wie beim NSU gebe es auch im Fall des Terroristen Anis Amri "etliche Hinweise, dass Spuren nicht konsequent ausgewertet wurden, Abläufe zwischen den einzelnen Sicherheitsbehörden nicht klar strukturiert und der Informationsaustausch erneut mangelhaft war", heißt es in der "Berliner Erklärung".

Daneben verlangen die Grünen, dass der Opferschutz gestärkt werden müsse. Auch die Anstrengungen der Berliner Polizei in sogenannten Cold-Cases, also in alten Fällen, neue Spuren zu finden, seien zu unterstützen. "Gerade ungeklärte Mordfälle mit mutmaßlich rechtsextremen Hintergrund, wie an Burak B. in Neukölln, sind schlicht unerträglich und müssen ausermittelt werden", erklärten Lux und Tomiak.



Zudem müssten Berliner Bezüge zum NSU weiter aufgeklärt werden, fordern die Grünen. Sie wollen nach dem Münchner

Urteil Einsicht in alle Berliner Akten und Informationen mit Bezug zum NSU beantragen. Dabei gehe es auch um Zschäpes Aufenthalt vor der Berliner Synagoge in der Rykestraße im Jahr 2000 sowie weitere mögliche Besuche des NSU-Trios in Berlin.

Die Grünen wollen dabei auch Hinweise prüfen, die der mutmaßliche NSU-Helfer Thomas S. als V-Person dem Berliner LKA lieferte. Dabei gehe es darum, welche Informationen das LKA hatte und welche Mängel es gab.