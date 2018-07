Im NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht (OLG) München werden heute voraussichtlich Beate Zschäpe und die vier Mitangeklagten für ihre letzten Worte aufgerufen. Damit wäre die seit über fünf Jahren andauernde Hauptverhandlung beendet. Der OLG-Staatsschutzsenat würde sich danach zur Urteilsberatung zurückziehen und voraussichtlich kommende Woche die Urteile verkünden. Das Oberlandesgericht München hat dafür nur begrenzt Zeit: Das Urteil muss spätestens am elften Tag nach Ende der Verhandlung verkündet werden.

Zschäpes Anwalt Mathias Grasel kündigte am Dienstag eine rund fünfminütige Erklärung seiner Mandantin an. Auch die mitangeklagten mutmaßlichen Helfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“, Ralf Wohlleben, Carsten S. und Holger G., wollen sich im Rahmen von letzten Worten äußern, nicht aber der Mitangeklagte André E..

Zschäpe hatte sich bislang erst einmal persönlich in dem Verfahren geäußert, im Rahmen einer kurzen Stellungnahme im September 2016. Damals sagte sie, sie bedauere ihr „Fehlverhalten“ und verurteile, was ihre Freunde Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den Opfern „angetan haben“. Ansonsten nahm sie nur in schriftlichen Einlassungen, die ihre Vertrauensanwälte vortrugen, zu den Anklagevorwürfen Stellung. Auch auf Fragen des Gerichts antwortete sie stets nur schriftlich. (dpa)