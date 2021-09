Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will mit den radikalislamischen Taliban über die Ausreisemöglichkeit von für Deutschland in Afghanistan tätigen Helfern verhandeln.

"Wir müssen einfach mit den Taliban auch darüber sprechen, wie wir auch Leute, die für Deutschland gearbeitet haben, weiter außer Landes bekommen und in Sicherheit bringen können", sagte Merkel am Sonntag am Rande eines Besuchs in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten in Nordrhein-Westfalen vor Journalisten.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Es gehe jetzt etwa darum, Menschen, die für Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben und sich nun nicht mehr in Afghanistan sicher fühlen, außer Landes bringen zu können. Darüber müsse natürlich mit den Taliban gesprochen werden. Schon in ihrer Regierungserklärung Ende August hatte Merkel angekündigt, dass Deutschland Gespräche mit den Taliban führen werde.

Die Bundeskanzlerin begrüßte es als "gutes Signal", dass der Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul wieder anfliegbar sei. Es gebe Dürre und Hunger in Afghanistan, internationale Hilfsorganisationen könnten hier helfen.

Mehr zum Thema Hilfe für leidgeprüfte Afghanen Deutschland hat drei gute Gründe für Gespräche mit den Taliban

Auch Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet unterstützt Gespräche mit den Taliban. Es müssten klare Bedingungen der internationalen Gemeinschaft formuliert werden, unter denen eine Kooperation möglich sein könne, sagte Laschet. Dazu müsse auch ein freies Geleit für afghanische Ortskräfte gehören. Die Taliban hatten unter anderem diplomatische Anerkennung und finanzielle Hilfen von der Bundesrepublik gefordert. (AFP, Reuters)