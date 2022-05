Drei Wochen sind inzwischen vergangen, seit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg ihren Plan für die Verhängung eines Ölembargos gegen Russland verkündete. Doch getan hat sich in der Zwischenzeit wenig. Das liegt in erster Linie am ungarischen Regierungschef Viktor Orbán, der weiter den geplanten Lieferstopp für russisches Öl auf EU-Ebene blockiert. Möglicherweise geht es Orbán mit seiner Hinhaltetaktik darum, möglichst viele EU-Gelder zur Umstellung der ungarischen Energiewirtschaft zu erhalten.

„Dies würde Orbans üblicher Vorgehensweise entsprechen“, hieß es am Mittwoch in EU-Diplomatenkreisen mit Blick auf entsprechende Spekulationen. Darauf deuteten auch öffentliche Äußerungen seiner Minister hin, hieß es weiter. Es gehe Orbán darum, „den Preis so hoch wie möglich zu treiben und dabei den Hebel eines Vetos einzusetzen“.

Damit das geplante EU-Ölembargo gegen Russland beschlossen werden kann, müssen sämtliche 27 EU-Staaten zustimmen. Ungarns Außenminister Peter Szijjarto hatte erklärt, dass 15 bis 18 Milliarden Euro nötig seien, um die Unabhängigkeit seines Landes von russischem Öl zu sichern.

Milliardenangebot von EU-Kommissarin Simson

Auch EU-Energiekommissarin Kadri Simson hatte Milliardensummen für eine Unterstützung Ungarns bei der Umstellung der Energiewirtschaft ins Gespräch gebracht – allerdings in einer geringeren Größenordnung. Nach den Worten von Simson könne die EU-Kommission eine Summe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um Ungarn, der Slowakei und Tschechien bei der Loslösung von russischen Öllieferungen zu helfen.

Ungarn verfügt über keinen Seehafen, an dem Tanker mit alternativen Öllieferungen etwa aus Nahost festmachen könnten. Das Land ist zur Versorgung mit Öl vollständig auf ein Pipeline-Netz angewiesen, das aber nach jetzigem Stand noch aus der Sowjetzeit stammt. Die Versorgung erfolgt wie auch im Fall der Slowakei und Tschechiens über den Südstrang der Pipeline „Druschba“ („Freundschaft“).

Orbán sieht keine Einigungschancen vor EU-Gipfel

Zu Beginn der Woche hatte Orbán dem EU-Ratschef Charles Michel schriftlich mitgeteilt, es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass vor dem EU-Sondergipfel am kommenden Montag und Dienstag in Brüssel eine umfassende Lösung gefunden werden könne. Zudem warnte er davor, dass die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Sanktionen zu „schweren Störungen der Energieversorgung“ in Ungarn führen würden. Auch mit einem weiteren massiven Anstieg der Energiepreise sei zu rechnen, schrieb Orbán weiter.

Weder Orbán noch der EU-Kommissionschefin von der Leyen ist offenbar daran gelegen, dass die technischen Details des Ölembargos beim Gipfel in der kommenden Woche besprochen werden. Der Gipfel sei nicht der richtige Ort für eine solche Entscheidung, hatte von der Leyen am Dienstag gesagt.