Ein Interview mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, gerät zum Wochenstart erneut in den Fokus. So soll ein umstrittener Teil des Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok gesperrt worden sein. Das schreibt der Journalist Tilo Jung, welcher das Interview geführt hat, auf dem Twitter-Account seiner Sendung „Jung und Naiv“.

Im Gespräch mit dem Journalisten Jung hatte Melnyk den früheren Nationalistenführer Stepan Bandera verteidigt und die strittige These aufgestellt, dass dieser „kein Massenmörder von Juden“ wäre. Das Außenministerium in Kiew distanzierte sich direkt von diesen Bemerkungen.

Insgesamt dauerte das Interview der Sendung „Jung und Naiv“ knapp eine Stunde. Der entsprechende Ausschnitt mit den Aussagen zu Bandera war offenbar aufgrund eines Verstoßes gegen die Communityregeln von der Plattform genommen worden.

Eine offizielle Stellungnahme von TikTok gibt es aktuell noch nicht. Eine Erklärung soll aber laut Berichten des Branchenportals „Turi2“ und „Spiegel Online“ im Laufe des Tages folgen.

Antisemitismusbeauftragter wirft Melnyk Spaltung vor

Zuletzt hatte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Äußerungen Melnyks als „problematisch“ kritisiert. Die Aussagen „nähren das russische Narrativ“ zum Angriffskrieg gegen die Ukraine und sorgten eher für „Spaltung und Unverständnis“ bei mit der Ukraine befreundeten Staaten, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Klein appellierte an die Ukraine, eine rasche Aufnahme in die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) anzustreben. Diese zwischenstaatliche Organisation widmet sich der Erforschung und dem Gedenken des Holocaust. Die IHRA sei „das geeignete Forum, in dem die von Herrn Melnyk aufgeworfenen Fragen international differenziert diskutiert werden können“, sagte Klein.

Bandera ist eine der umstrittensten Figuren der ukrainischen Geschichte. Für viele in der Ukraine ist er bis heute ein Nationalheld. Im Zweiten Weltkrieg kämpfte er gegen die sowjetische Herrschaft, Historiker werfen ihm jedoch seine Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten vor.1959 wurde Bandera in München von Agenten des sowjetischen Geheimdienstes KGB aufgespürt und ermordet. (Tsp, AFP)