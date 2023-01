Öl-Embargo gegen Russland Die Freundschaftspipeline in Schwedt bleibt jetzt leer

Ein paar tausend Liter russisches Öl werden wohl noch in Schwedt ankommen, doch dann ist wirklich Schluss mit der freundschaftlichen Verbindung zwischen Russland und der Uckermark. 60 Jahre hat die 5000 Kilometer lange Pipeline Druschba (Freundschaft) die PCK-Raffinerie mit Rohöl versorgt und die Stadt zu einem Industriestandort gemacht. Nun beginnt eine neue Zeitrechnung im Nordosten Brandenburgs.

Seit dem 1. Januar gilt die zweite Stufe des EU-Embargos gegen russisches Öl. Schon seit dem 5. Dezember darf kein Öl mehr per Tanker importiert werden, seit dem Jahreswechsel müssen auch die Pipelines leer bleiben. An der Grenze zwischen Weißrussland und Polen wurde deshalb am 1. Januar die Druschba unterbrochen, in Schwedt tröpfelt das Öl nun aus. Und dann?

Wir rechnen durch die Importe über Rostock und Polen mit einer Auslastung von rund 70 Prozent. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sieht eine Zukunft für die PCK-Raffinerie in Schwedt.

Seit dem Sommer hat sich die Bundesregierung intensiv um den Standort mit seinen 1200 Mitarbeitern gekümmert. Denn wenn in Schwedt die Lichter ausgehen, hätte das für Berlin, Brandenburg und weitere Regionen in Ostdeutschland gravierende Folgen. Zwölf Millionen Tonnen Rohöl werden hier jährlich verarbeitet, der BER bezieht einen Großteil seines Kerosins aus Schwedt, neun von zehn Autos in der Region fahren mit Kraftstoff aus der Uckermark.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war 2023 zweimal vor Ort, sein Staatssekretär Michael Kellner (Grüne) zeitweise fast im Wochentakt. Im September stellte die Ampel die Raffinerie, die mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört, unter Treuhandverwaltung. Im Ministerium ist man sich sicher, gut auf das Embargo vorbereitet zu sein. „Wir rechnen durch die Importe über Rostock und Polen mit einer Auslastung von rund 70 Prozent“, sagt eine Sprecherin am Montag.

Am zweiten Tag des Embargos waren die jedoch noch nicht erreicht. Bei etwa 50 Prozent Auslastung stehe man, erklärte der Chef der PCK, Ralf Schairer, bei einem Besuch des Brandenburger Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (SPD). Bislang wird die Raffinerie über eine 200 Kilometer lange Pipeline über den Rostocker Hafen versorgt. Schairer sprach von einem „ersten Meilenstein“. Die Lage ist aber auch deshalb aktuell entspannt, weil die PCK die eigenen Öl-Lager vor dem Embargo nochmals gut gefüllt hat.

Der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht im Sommer vor den Beschäftigten der Raffinerie in Schwedt. © Monika Skolimowska/dpa

Im Wirtschaftsministerium rechnet man damit, die Kapazitäten aus Rostock nochmals steigern zu können. „Zum einen kommen hierfür sogenannte Fließverbesserer zum Einsatz“, sagte eine Sprecherin. Dadurch fließe zehn Prozent mehr Öl durch die Pipeline. Zudem solle die Röhre innerhalb von zwei Jahren ertüchtigt und modernisiert werden. „Vom Bund kommt hier finanzielle Unterstützung.“

Neues Öl kommt jetzt aus Kasachstan

Doch auch dann benötigt Schwedt weiteres Öl. Mit Polen hat die Bundesregierung eine Absichtserklärung vereinbart, um die Raffinerie über den Hafen in Danzig zu versorgen. Doch der Plan ist nicht ohne Risiko. Die Pipeline nach Rostock gilt als störanfällig. Zudem ist die Beschaffung mit Tankern teurer. „Die Auswirkungen auf Preise werden wir beobachten“, sagte eine Sprecherin aus dem Wirtschaftsministerium. Genaue Einschätzungen habe man aber noch nicht.

Helfen will nun ausgerechnet der alte Freund aus Russland. Wie die russische Nachrichtenagentur Ria Novosti kurz vor Silvester mitteilte, stimme der Kreml Öl-Lieferungen aus Kasachstan nach Schwedt zu - durch die Druschba-Pipeline. 1,2 Millionen Tonnen Öl sollen so 2023 nach Brandenburg kommen. Ob Russland davon profitiert und das Embargo damit ausgehöhlt wird, ist unklar.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach hat jedoch vor allem die Zukunft der Raffinerie in der strukturschwachen Uckermark im Blick. „Die Versorgungssicherheit und Auslastung der Raffinerie mit all ihren Arbeitsplätzen und Zulieferbetrieben zu erhalten, ist und bleibt für die Landesregierung maßgeblich“, sagte er dem Tagesspiegel. Die Signale aus Kasachstan würden gut klingen. „PCK wird gebraucht, heute und in der Zukunft.“

