Ost-Landtagswahlen im September Koalitionen ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht scheinen kaum möglich

Am 1. September, in weniger als drei Monaten, wählen Sachsen und Thüringen ihre Landtage neu. Drei Wochen später wählt Brandenburg. Schon jetzt zerbrechen sich die Parteien den Kopf: Welche Mehrheiten sind künftig in den Landtagen von Erfurt, Dresden und Potsdam möglich, mit einer möglicherweise extrem starken AfD und dem klaren Sprung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in die Parlamente?