Papst Franziskus hat in einer Messe zur Osternacht angesichts der Coronakrise zur Hoffnung aufgerufen. „Die Dunkelheit und der Tod haben nicht das letzte Wort“, sagte der Pontifex am Samstagabend in seiner Predigt im fast menschenleeren Petersdom. Das Osterfest sei eine „Botschaft der Hoffnung“.

In diesem Jahr nähmen Christen mehr denn je den Karsamstag wahr, „den Tag der großen Stille“, so der Papst. Ängste um das eigene Leben und um die Zukunft machten diesen Tag in der biblischen Geschichte wie auch heute zur „dunkelsten Stunde“. Zugleich gäben viele Menschen die Liebe nicht auf und säten mit kleinen Gesten „Keime der Hoffnung“.

Franziskus nannte die Auferstehung Jesu einen Grund zu Mut: „Habt keine Angst, fürchtet euch nicht - das ist die Botschaft der Hoffnung. Sie gilt uns, heute. Es sind die Worte, die Gott uns in der Nacht, die wir gerade erleben, wiederholt“, sagte der Papst.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple-Geräte herunterladen können und hier für Android-Geräte.]

In diesen Tagen sagten sich die Menschen, „alles wird gut" und klammerten sich „dabei an die Schönheit unserer Menschlichkeit und lassen vom Herzen Worte der Ermutigung aufsteige“.

Papst setzt Zeichen für den Frieden

Aber mit dem Verstreichen der Tage und der Zunahme der Ängste kann selbst die kühnste Hoffnung sich verflüchtigen", erklärte Franziskus. „Wir können und wir müssen hoffen“ trotz der „traurigen Tage, die wir erleben“, appellierte er an die Gläubigen.

Papst Franziskus leitet die feierliche Osternacht im Petersdom. Foto: Remo Casilli/Reuters Pool/AP/dpa

Der Papst rief zudem zu Frieden auf: „Setzen wir uns dafür ein, dass die Todesschreie verstummen, genug der Kriege! Die Produktion und der Handel von Waffen mögen gestoppt werden, denn wir bedürfen des Brotes und nicht der Gewehre.“

Ostermesse im Livestream

Das Kirchenoberhaupt hatte sich kürzlich einem Aufruf von UN-Generalsekretär António Guterres zu einem weltweiten Waffenstillstand in der Corona-Krise angeschlossen.

Hintergründe zum Coronavirus:

Wegen der Coronavirus-Pandemie waren während der Predigt in der Basilika nur rund zwei dutzend Gläubige und Würdenträger dabei.

Mehr zum Thema Ostern in Zeiten der Pandemie Wie sich Christen von Corona-Witzen inspirieren lassen sollten

Auch die Ostermesse am Sonntag wird in diesem Jahr nicht mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz gefeiert. Stattdessen wird das Oberhaupt der katholischen Kirche die Messe am Altar des Petersdoms weitgehend alleine zelebrieren. Die Gläubigen müssen sich mit einer Übertragung per Livestream begnügen. (AFP, KNA, dpa)