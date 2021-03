Nach seiner gewaltsamen Machtübernahme hat Myanmars Militär mit einer großen Parade seine Stärke demonstriert. Soldaten mit Fackeln und Flaggen marschierten am Samstag, dem „Tag der Streitkräfte“ in Myanmar, flankiert von Militärfahrzeugen durch die Hauptstadt Naypyidaw.

Mit dem „Tag der Streitkräfte“ erinnert Myanmar an den Beginn des Widerstands gegen die japanische Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Normalerweise nehmen an der Militärparade aus diesem Anlass auch ausländische Regierungsvertreter teil. Die Militärjunta wird aber von vielen Staaten nicht anerkannt, sodass am Samstag nur acht ausländische Delegationen teilnehmen, darunter Vertreter von China und Russland.

Nach der jährlichen Parade sagte der Chef der Junta, General Min Aung Hlaing im staatlichen Fernsehen: „Die Armee will sich mit der ganzen Nation zusammentun, um die Demokratie zu sichern.“ Gewalthandlungen, die die Stabilität und Sicherheit beeinträchtigen würden, seien unangebracht. Er wiederholte sein Versprechen Wahlen abzuhalten, nannte aber kein Datum.

Tags zuvor hatte es im staatlichen Fernsehen eine Drohung gegen die Demonstranten gegeben. „Sie sollten lernen, dass man Gefahr läuft, in den Kopf und den Rücken geschossen zu werden, hieß es über den Sender MRTV.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Solch massiven Einschüchterungen zum Trotz gingen unterdessen die Proteste gegen den Putsch vom 1. Februar weiter. Mindestens 50 Menschen starben am Samstag wie Augenzeugen und Medien berichteten. In der Metropole Yangon wurden vier Menschen vor einer Polizeistation getötet als Sicherheitskräfte das Feuer eröffneten, wie das Nachrichtenportal Myanmar Now berichtete. Mindestens zehn seien verletzt worden. In einem anderen Bezirk der Stadt gab es Augenzeugen zufolge drei Tote.

In Mandalay starben laut Myanmar Now bei diversen Vorfällen 13 Menschen.

Fast 380 Tote seit dem Militärputsch

Seit dem Militärputsch gibt es fast täglich Proteste gegen die Machtübernahme. Die Demonstranten fordern Demokratie sowie die Freilassung der festgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte bei der Wahl im November einen erdrutschartigen Sieg gefeiert. Das Militär erkennt diesen jedoch nicht an, da es nach seiner Darstellung Wahlbetrug gegeben haben soll, und entmachtete die zivile Regierung.

Mehr zum Thema Die Welt schaut dem Leiden zu Vermittelt endlich in Myanmar!

Die Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP schätzte die Zahl der Getöteten seit dem Putsch Stand Freitagabend auf mindestens 328. Ihren Angaben zufolge starben mindestens ein Viertel davon durch Kopfschüsse. Dies hat zu Spekulationen über gezielte Tötungen geführt. Mit den Vorfällen vom Samstag beläuft sich die Zahl der Getöteten auf fast 380. (AFP, Reuters)