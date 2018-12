In Frankreich haben am Samstag neue Proteste der "Gelbwesten"-Bewegung begonnen, die seit knapp zwei Wochen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Gleich zu Beginn der Proteste auf der Champs-Elysees in der Hauptstadt Paris kam es zu Ausschreitungen: Innenminister Christophe Castaner sprach von 1500 gewaltbereiten "Unruhestiftern", die sich versammelt hätten und sich prügeln wollten. "Unsere Sicherheitskräfte sind präsent und drängen die Randalierer zurück", erklärte der Innenminister im Kurzbotschaftendienst Twitter. Rund 60 Demonstranten wurden festgenommen.

Am Triumphbogen am Ende des Prachtboulevards saßen mindestens 700 Gelbwesten und forderten in Sprechchören den Rücktritt Macrons.

Die Polizei in Paris setzte Tränengas und Wasserwerfer gegen Aktivisten ein, die eine Sperre durchbrechen wollten. Eine Polizeisprecherin sagte, es seien sieben Demonstranten und drei Polizisten verletzt worden. Die Polizei befürchtete, dass sich Anhänger von gewaltbereiten rechts- und linksextremen Gruppen unter die Gelbwesten gemischt hätten. Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sahen auch maskierte und vermummte Demonstranten, die Barrikaden errichteten und anzündeten. Auch in zahlreichen anderen französischen Städten waren für Samstag Kundgebungen geplant.

Die Aktivisten hatten über die sozialen Netzwerke unter anderem zu Straßenblockaden in der Hauptstadt Paris aufgerufen. Die Regierung fürchtet Ausschreitungen wie vor einer Woche und hat nach AFP-Informationen rund 5000 Polizisten mobilisiert. Zudem sollen die Zugänge zum Boulevard Champs-Elysées streng kontrolliert werden. Dort hatte es vergangene Woche Ausschreitungen gegeben.

Die "Gelbwesten" fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten. Macron hat zugesagt, die umstrittene Ökosteuer auf Diesel an den Kraftstoffpreis anzupassen. Das geht den Aktivisten aber nicht weit genug. Parallel hat die Gewerkschaft CGT zu einer Kundgebung am Platz der Republik in Paris aufgerufen. Es sind die heftigsten Proteste seit Beginn der Amtszeit Macrons vor 18 Monaten. (AFP, Reuters)