Partei in der Krise Die Grünen müssen sich fragen, was sie noch erreichen wollen

Für die großen Drei der Ampel ist das Karlsruher Haushalts-Urteil gleichermaßen eine bittere Klatsche. Doch während für FDP-Finanzminister Christian Lindner und seinen Vorgänger – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) – der verfassungswidrige Nachtragshaushalt vor allem peinlich ist, wird es für Robert Habecks Grüne existenziell. Das 60-Milliarden Loch trifft die Grünen spürbar härter als SPD und FDP.

Die Geschäftsgrundlage der Ampel-Zweckgemeinschaft waren die Milliarden des Klima- und Transformationsfonds (KTF). Ein verbilligter Industriestrom, bis zu 70 Prozent Förderung von Wärmepumpen, der Ausbau der Eisenbahnschienen, klimafreundliche Sanierung von Gebäuden - konnte sich die Ampel nicht einigen, musste der Fond des Wirtschaftsministeriums herhalten. Mit dem KTF konnte die Ampel das Klima und die Schuldenbremse gleichzeitig retten.

Nun stehen die Prestige-Projekte der Grünen für den Klimaschutz auf der Kippe und damit auch die Grundlage für die schwierige Koalition. Schon vor dem Urteil der Karlsruher Verfassungsrichter war die Kritik der Grünen-Basis am Kurs der Parteispitze lauter und schärfer geworden. Aus einer Fortschrittspartei sei eine „Werbeagentur für schlechte Kompromisse geworden“, heißt es in einem wütenden Brandbrief an den Bundesvorstand und die Grünen-Minister.

Die Anschlussfähigkeit der Grünen hat nachgelassen

Doch künftig drohen den Grünen wohl noch viel mehr schmerzhafte Kompromisse. Denn Illusionen, die Schuldenbremse nun auszusetzen, macht man sich angesichts der Kompromisslosigkeit der Liberalen erst gar nicht bei den Grünen. Stattdessen kursiert das Wort „priorisieren“ unheilvoll.

Die Partei trifft die Regierungskrise zum denkbar schlechten Zeitpunkt. Der Machtverlust in Hessen hat den Grünen schmerzvoll vor Augen geführt, dass ihre Anschlussfähigkeit dramatisch nachgelassen hat. Nicht nur die Wähler, auch CDU, SPD und FDP wenden sich ab. Hauptgegner statt Koalitionspartner. Die Grünen sind zum Schmuddelkind der Republik geworden.

Hinzu kommt, dass die Grünen beim aktuell wichtigsten politischen Thema – der Migrationspolitik - führungslos umhereiern. Bis in die Führungsspitze sind die Grünen in der Asylpolitik uneins. Ein Teil der Partei will nahezu jede ordnungspolitische Maßnahme mittragen, ein anderer Teil hält die humanitäre Verantwortung hoch. Ein Konflikt, der mit Dialektik nicht zu überschütten ist.

Immerhin, der Parteitag in der kommenden Woche in Karlsruhe kommt zur richtigen Zeit. Wo die sich die Grünen 1980 gegründet haben, kann ihnen ein Neustart gelingen. Es werden schwierige Debatten, doch am Ende könnte ein Kurs stehen, dem die ganze Partei folgt – selbst, wenn das Geld knapp wird. Dafür müssen sich die Grünen aber fragen, was sie noch in der Koalition erreichen wollen.