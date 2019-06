Neun Vorsitzende der SPD sehen sich aufgerufen, ihren Genossen gemeinsam ins Gewissen zu reden. Endlich! Denn über Solidarität zu reden, sie aber nicht zu praktizieren, ist einer Partei, zu deren Markenkern Solidarität gehört, unwürdig. Ein Trauerspiel. Und wenn sie es nicht mehr können, die Sozialdemokraten, dann müssen sie es doch einüben.

Denn das ist eine Chance: sich hierin für alle sichtbar zu unterscheiden. Und dann der Sozialdemokratie entsprechend Sinn zu geben. Vielleicht den, den einer der ehemaligen Chefs so beschrieb: „Spekulanten machen Milliardengewinne und zahlen dafür keine Steuern. Wenn die gleichen Leute Milliardenverluste machen, muss der Steuerzahler für sie blechen. Solche Entwicklungen treiben die Gesellschaft auseinander.“ Das war Martin Schulz in der „Zeit“.

Die Zeichen der Zeit zu erkennen, sich an Lösungen fürs Inhaltliche der SPD für die kommenden Monate und Jahre zu machen, ist die Herausforderung dieser Tage – der die ausweichen wollen, die heute für die Partei stehen. Oder, den Ex-Vorsitzenden folgend, besser stehen sollten. Es stellt sich aber keiner. Elf Prozent bundesweit, in Sachsen kommen die fünf näher, in Thüringen auch, in Brandenburg droht der Machtverlust – und keiner will die Partei führen. Alle sagen ab, noch ehe sie überhaupt gefragt werden. Damit sie erst gar nicht gefragt werden? Eine Schande.

Dabei verdanken sie alle der SPD ihre Ämter, die Ministerpräsidenten, die Bundesminister/-innen. Der Partei dafür etwas zurückgeben? Bloß nicht. Als wäre das Amt, „das schönste neben dem Papst“ (Franz Müntefering, zwei Mal Parteichef), eine Zumutung.

Wer dagegen jetzt zur Kandidatur bereit ist, zeigt: Die SPD ist es wert. Auch, sie zu erhalten. Wer, wenn nicht die da oben, muss von der Sozialdemokratie überzeugt sein? Das gilt es zu dokumentieren, ob es zur Kandidatur kommt oder nicht. Vielleicht muss man Sigmar Gabriel, den vorletzten Vorsitzenden, allein schon deshalb ermuntern, seine nochmalige Bewerbung anzudrohen – um die in der Kulisse hervorzulocken. Endlich. Gut Ding will Weil haben? Je länger das Trauerspiel dauert, desto schlechter wird es enden.