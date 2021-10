Angesichts der steigenden Zahl von Migranten, die illegal über Polen aus Belarus nach Deutschland gelangen, will Bundesinnenminister Horst Seehofer Gegenmaßnahmen ergreifen. Heute befasst sich das Kabinett mit dem Thema. Der CSU-Politiker will sich dabei einem Medienbericht zufolge für die Errichtung "physischer Barrieren" an der EU-Außengrenze aussprechen. Das berichtete das Nachrichtenportal "The Pioneer" am Mittwoch unter Berufung auf einen Bericht des Innenministeriums.

Im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen haben sich demnach rund 15.000 Migranten gesammelt. Die meisten strebten "einen dauerhaften Aufenthalt" in Deutschland an, zitiert das Nachrichtenportal aus dem Bericht.

"Mittlerweile hat der zunehmende Migrationsdruck an der östlichen EU-Außengrenze auch direkte Auswirkungen auf Deutschland", heißt es demnach in dem Bericht weiter. "Die Zahlen steigen stetig", zitiert das Nachrichtenportal. Und weiter: "Das Regime in Belarus wirbt weltweit für eine Schleusung in die EU über Belarus." Die Liste von Staaten, deren Staatsangehörige visumfrei nach Belarus einreisen könnten, sei „kontinuierlich erweitert“ worden, zuletzt unter anderem auf Iran, Pakistan, Südafrika, Ägypten und Jordanien. "Wir sehen verstärkt Flüge aus Dubai, Istanbul und Beirut."

Seehofer will auch Strafen für Privatunternehmen

In den vergangenen Monaten haben tausende Menschen, mehrheitlich aus dem Nahen Osten und Afrika, versucht, von Belarus aus nach Polen, Lettland oder Litauen zu gelangen. Warschau hat deshalb tausende Soldaten an der Grenze stationiert, einen Stacheldrahtzaun errichtet und einen Ausnahmezustand verhängt, der Journalisten und Hilfsorganisationen den Zugang zur Grenze verbietet. Das polnische Parlament stimmte zudem für eine Legalisierung sogenannter Pushbacks.

Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Flüchtlinge aus dem Nahen Osten absichtlich über die Grenzen von Polen, Litauen und Lettland in die EU zu schleusen, um auf diese Weise Vergeltung für europäische Sanktionen zu üben, die sich gegen Menschenrechtsverstöße richten. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums von Montag kamen seit August rund 4500 Menschen ohne Einreiseerlaubnis über die polnisch-deutsche Grenze.

Seehofer will auch mit Sanktionen gegen Privatunternehmen gegensteuern. "Gegen alle Fluggesellschaften und sonstigen Unternehmen, die durch ihr Handeln die Instrumentalisierung irregulärer Migration durch das Regime in Belarus unterstützen, sind so schnell wie möglich EU-weite einschneidende Sanktionen zu verhängen", heißt es in dem Bericht.

Die Hilfsorganisation Pro Asyl kritisiert die Lage der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze. "An der Außengrenze der EU in Polen ist die Flüchtlingskonvention faktisch außer Kraft gesetzt", sagte Pro-Asyl-Europachef Karl Kopp der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Er mahnte die EU zur Einhaltung der Menschenrechte. "Diktatoren gewinnen dann, wenn Rechtsstaaten selbst die Flüchtlingskonvention brechen."

Menschenrechtler kritisieren Umgang mit Migranten

Auch der katholische Sozialverband Caritas sieht Polen in der Pflicht, Menschenrechte zu wahren. "Wir müssen Menschen, die an die EU-Außengrenze kommen, die Chance geben, ihr Schutzgesuch stellen zu können, sie menschenwürdig unterbringen und ihnen ein faires Verfahren ermöglichen", sagte Caritas-Migrationsexpertin Andrea Schlenker dem Kölner Portal "domradio.de": "Wir können und müssen aber auch natürlich zivilgesellschaftliche Unterstützung hier anbieten und viele Hilfsorganisationen stünden bereit, hier auch wirklich zu versorgen und zu helfen."

Schlenker verwies auf klare EU-Regeln, wie Polen sich verhalten sollte. "Genauso sollte man versuchen, Belarus durch entsprechende Sanktionen und Druck von diesem unwürdigen Verhalten abzubringen", betonte sie. Eine "unmenschliche Instrumentalisierung der Menschen" sei vielfach belegt.

Das Innenministerium twitterte unterdessen am Dienstagabend, dass Seehofer seinem polnischen Amtskollegen, Mariusz Kaminski, Unterstützung angeboten habe. "Deutschland ist zunehmend von illegaler Migration über Belarus betroffen. Ich biete an, den Anteil der Bundespolizei deutlich zu erhöhen", so Seehofer. "Um die illegale Weiterreise nach Deutschland wirksam zu verhindern, sollten gemeinsame Streifen auf polnischem Gebiet zum Einsatz kommen." Darüber hinaus stelle der Minister auch logistische Hilfe, beispielsweise bei der Unterbringung und Versorgung in Aussicht. (AFP, KNA)