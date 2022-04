Keine nennenswerten Durchbrüche – bald möglicherweise Angriffe in Cherson

In den vergangenen Tagen ist es russischen Bodentruppen gelungen, weitere Gebiete südlich von Isjum zu erobern. So konnten sie die Frontlinie stückweise weiter Richtung Westen verschieben, berichtet die polnische Militärberatung Rochan Consulting. Trotz dieser Fortschritte, so berichtet das Institut for the Study of War (ISW), gelangen den russischen Streitkräften bisher keine nennenswerten Durchbrüche.

Das ISW vermutet außerdem, dass in der Region Cherson mit weiteren russischen Angriffen zu rechnen ist, um in den kommenden Tagen die gesamte Oblast Cherson einzunehmen. Bisher leisten ukrainische Truppen mit Gegenangriffen Widerstand. Dem ISW zufolge setzen die Besatzer in Cherson außerdem ihre Vorbereitungen fort, die „Volksrepublik Cherson” auszurufen. Das traf bisher auf breiten ukrainischen Widerstand. (Johannes Bauer)