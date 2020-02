Weiter Demonstrationen gegen Zusammenarbeit mit AfD

Auch nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) soll in Erfurt weiter gegen jedwede Zusammenarbeit mit der AfD demonstriert werden. Für kommenden Samstag (15. Februar) riefen mehrere Organisationen zu einer Demonstration auf dem Erfurter Domplatz auf. Zu der Kundgebung unter der Überschrift „#Nichtmituns: Kein Pakt mit Faschist*innen - niemals und nirgendwo!“ werde bundesweit mobilisiert, teilten unter anderem das Bündnis #unteilbar, der DGB Hessen- Thüringen und die Jüdische Landesgemeinde Thüringen am Sonntag mit.



Die Wahl Kemmerichs mit den Stimmen der AfD am vergangenen Mittwoch markiere einen Tabubruch, hieß es zur Begründung. Auch nach seinem Rücktritt sei klar, dass die Brandmauer gegen Faschisten einen tiefen Riss habe. „Mit der AfD darf es keine Kooperation geben - nicht im Bund, nicht in den Ländern und nicht auf kommunaler Ebene“, heißt es in dem Aufruf zu der Demonstration.



Die Demonstration in Erfurt findet am gleichen Tag statt wie der Protest gegen einen in Dresden geplanten Naziaufmarsch. In der dortigen Innenstadt ist ein rechtsextremer Aufmarsch mit etwa 800 Personen angemeldet. Die Polizei rechnet aber mit deutlich mehr Teilnehmern. Gegen den Aufzug hat ein Aktionsbündnis aus vorwiegend linken Gruppen zwei Demonstrationen angekündigt, zu denen rund 1.700 Teilnehmer erwartet werden. Die Bombenangriffe der Alliierten auf Dresden, bei denen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 etwa 25.000 Menschen starben, jähren sich in diesem Jahr zum 75. Mal. (epd)