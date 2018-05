Ein anderes Argument, warum der Charismatiker alten Schlages obsolet ist, liefert der Soziologe Andreas Reckwitz mit seiner Studie „Die Gesellschaft der Singularitäten“. Darin zeigt er, wie wir alle dem Leitbild des einzigartigen, des eigenwilligen, des spektakulär anderen Lebens hinterher jagen, alle wollen Charismatiker sein oder zumindest als solche wahrgenommen werden. Jeder arbeitet bienenfleißig an der Ego-Verzauberung, an der Nobilitierung der eigenen Biografie, jeder will den Jedermann in sich töten. Wo ist da – in einer Gesellschaft der Einzigartigen – noch Platz für einzigartige Anführer? Sollten wir uns nicht von unserer Sehnsucht nach dem heilsbringenden Leader verabschieden?

Das Narrativ vom großen Anführer macht blind für andere Führungsbegabungen

Blickt man etwa auf die alte Bonner Republik zurück, entdeckt man, dass das Narrativ vom großen Anführer blind macht für andere Führungsbegabungen. Natürlich hat es damals auch charismatische Frauen gegeben, es hat charismatische Momente gegeben, die von Frauen erzeugt wurden, weil ihre Stimmen eine andere emotionale Tonalität hatten, weil sie – neben der unbestrittenen Sachkompetenz – bereit waren, ihre oder unsere „Wunden zu zeigen“, statt in der parlamentarischen Debatte nur auf die Panzer der anderen einzuschlagen oder das große visionäre Wort zu führen. Man denke an Elisabeth Schwarzhaupt (CDU), die erste Bundesministerin der Bundesrepublik, man denke an die Grüne Petra Kelly, man denke an die temperamentvolle Renate Schmidt (SPD), an die couragierte Renate Hellwig (CDU), die oft genug Helmut Kohl die Stirn bot, was auch auf die beharrlich aufklärerische Rita Süssmuth zutrifft, man denke an die geschliffen sprechende Ingrid Matthäus-Maier (SPD), an die aufrechte Hildegard Hamm-Brücher (FDP), man denke an die ebenso kluge wie mutige Grüne Waltraud Schoppe und an ihre Parteikollegin, die authentische Christa Nickels. Sie alle hatten charismatisches Potenzial und haben dem Bundestag Sternstunden beschert, die über den Alltag hinausreichten, weil sie Parlament und Gesellschaft mit Sauerstoff, Leben und Transzendenz versorgten.

Lautlos-Effizienzen und Sachzwang-Apostel machen die Politik farblos

Es braucht heutzutage nicht so sehr charismatische Führer, die die Bürger in ein stummes oder nur akklamierendes Gefolgschaftsverhältnis versetzen, vielmehr braucht es charismatische Momente, Debatten und Dialoge, die die Bürger selbst zu Charismaträgern werden lassen; das heißt, dass wir uns in der Gesellschaft der Singularitäten unser vermeintlich jeweils Besonderes, unser jeweils Authentisches und Einzigartiges nicht stolz um die Ohren schlagen, sondern es erst im kommunikativen Miteinander erringen und es auch einsetzen, um demokratische Prozesse zu vitalisieren. Wo alle auf die starke Hand warten, ist die Republik schwach. Es gilt, die Demokratie und ihre Institutionen selbst als charismatische Erzählungen und charismatische Quellen zu entdecken; wir, die Einzigartigen, müssen die Politik daran erinnern, dass sie regressive Sehnsüchte weckt, wenn sie sich nur auf Lautlos-Effizienzen, Sachzwang-Apostel und den „Typus des Büroleiters“ (Franz Walter) verlässt. Wie können wir annehmen, etwas Besonderes zu sein, wenn wir es zulassen, dass unser Parlament zum charismafreien und visionslosen Büro erstarrt? Wie können wir glauben, etwas Besonderes zu erreichen, wenn wir nicht eine Gesellschaft verteidigen, wo jedermann auch davon träumen kann, kein Ausnahmemensch werden zu müssen? Wir brauchen Charismatiker eben nicht nur, um den Alltag außer Kraft, sondern auch, um ihn in sein Recht zu setzen.

