Der Einfluss der neuen Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA) auf unser Bild vom historischen Marx wird allmählich erkennbar. Bekanntlich arbeitet eine internationale Forschergruppe unter der Federführung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften an einer kritischen Neuausgabe der Schriften von Marx und Engels. 59 Bände sind bisher erschienen, weitere 30 sind geplant. Frühere Ausgaben waren unvollständig, bisweilen ungenau und selektiv, teils aus politisch-ideologischen Gründen, teils weil das Werk von Marx erst allmählich zur Gänze bekannt geworden ist. Die neue Ausgabe behebt diese Schwächen und stellt mit ihrer peniblen editorischen Kommentierung der Forschung eine neue Grundlage zur Verfügung.

Es zeichnet sich eine Aufwertung der Rolle von Friedrich Engels ab, der allzu oft als zweitrangig hinter Marx eingestuft worden ist. Zum anderen wird Marxens Engagement in der I. Internationale ausführlicher dokumentiert als bisher. Damit wird der „sozialdemokratische Marx“ sichtbar, der sich intensiv für Gewerkschaften einsetzte, sich nachhaltig mit sehr konkreten arbeitspolitischen Problemen beschäftigte und auf Sozialpolitik setzte. Vor allem aber macht die neue Ausgabe unübersehbar deutlich, wie unabgeschlossen, in sich vielfältig, widersprüchlich und unsystematisch die Erbschaft war, die die beiden nach mehreren Jahrzehnten emsiger Autorenschaft hinterließen. Man versteht, dass ihr Werk unterschiedliche, auch gegensätzliche Lesarten erlaubt, ja erzwingt. Und man erkennt deutlicher als bisher, wie sehr sich das, was von Marx in seinem Todesjahr 1883 vorlag, von dem unterscheidet, was nachfolgende Generationen von Nutzern, Kritikern und Deutern daraus gemacht haben.

So galt etwa die Schrift „Deutsche Ideologie“ lange als der wichtigste Ort, an dem Marx und Engels den „Historischen Materialismus“ ausgearbeitet und damit die philosophisch-theoretische Grundlage des Marxismus gelegt haben. Der kürzlich veröffentlichte Band I/5 der MEGA zeigt aber im Detail, dass dieser Text nie als Buch erschienen ist, sondern aus verschiedenen Zeitschriftenaufsätzen stammt, die nur fragmentarisch überliefert und erst später von anderen zu einer Textkompilation verarbeitet wurden.

Zunehmende Heldenverehrung unter marxistischen Intellektuellen

Die neuen Forschungsergebnisse führen vor Augen, dass der „Marxismus“ des 20. und 21. Jahrhunderts nur sehr begrenzt auf Marx zurückzuführen ist. Mit dieser Einsicht eröffnet Stedman Jones sein grundlegendes Buch. Marx sei zwar schon zu Lebzeiten europaweit berühmt gewesen, vor allem als Verfasser von Band 1 des „Kapital“ 1867 und als eloquenter Verteidiger der Pariser Kommune von 1871 im Namen der Arbeiter-Internationale. Aber seine Berühmtheit hielt sich in Grenzen, die meisten seiner Schriften waren unbekannt, als er starb, man war noch weit davon entfernt, ihn als Epochengestalt zu verehren. Das habe sich erst später geändert.

„Nach den Ereignissen von 1917 und der globalen Ausbreitung eines Kommunismus sowjetischer Machart wurde Marx im Rahmen einer immer monumentaleren Mythologie als heldenhafter Erfinder und Gesetzgeber des Kommunismus gefeiert.“ Er wurde als Begründer des „Historischen Materialismus“, als geistiger Vater der Revolutionen und als Rechtfertiger der verschiedenen Ausprägungen kommunistischer Herrschaft von den einen verehrt, von anderen verurteilt. Analoge Prozesse zunehmender Heldenverehrung entwickelten sich unter marxistischen Intellektuellen, auch außerhalb des Bolschewismus – bis heute. All das instrumentalisierte und verzerrte den historischen Marx.

Der berühmte „Runde Lesesaal“ im British Museum zu London, in dem der Exilant Marx jahrzehntelang am „Kapital“ arbeitete (hier in... Foto: Amoret Tanner / Alamy Stock Photo

Die Transformation von Marx zum Marxismus hatte allerdings viele Gesichter und begann spätestens mit seinem Tod. Friedrich Engels hat dazu tatkräftig beigetragen, wie Wilfried Nippel betont. „Wenn Marxismus bedeutet, aus dem Riesen-Torso der Marx’schen Schriften eine zusammenhängende und umfassende wissenschaftliche Theorie zu entwickeln, die zugleich den Schlüssel zur dauerhaften Umgestaltung der Gesellschaft bieten soll, dann war Engels der erste Marxist.“ Er verwaltete den Nachlass von Marx und gab dessen noch unveröffentlichte Manuskripte mit eigenen Ergänzungen und Zuspitzungen heraus. Bereits erschienene Schriften und ihre Übersetzungen gab er mit seinen Vorworten heraus, die Marx nicht nur popularisierten, sondern auch uminterpretierten, damit Politik machten und zum Bestandteil der weiteren Wirkungsgeschichte wurden. Dass die deutschen Sozialdemokraten im Kaiserreich besonders drastische Ausfälle gegen Kollegen und Konkurrenten in den Briefen von Marx, aber auch widersprüchliche Stellen in seinem Werk der Öffentlichkeit vorenthielten, um ihre Mitgliedschaft nicht zu verunsichern, ist wohlbekannt.

Marxismus als große Gegenerzählung zum Nationalismus

Jetzt aber zeigt Christina Morina in einer originellen und sehr gelungenen Studie, wie Sozialdemokraten und Sozialisten seit den 1880er Jahren europaweit an der Uminterpretation und Institutionalisierung Marx’scher Ideen, an der „Erfindung des Marxismus“, arbeiteten. Morina analysiert die Biografien von neun marxistischen Intellektuellen aus verschiedenen europäischen Ländern, darunter Bernstein und Luxemburg, Adler und Jaurès, Plechanow und Lenin. Sie zeigt, wie und warum sie Marxisten wurden, miteinander kommunizierten und die Lehren des sich herausbildenden Marxismus zuspitzten, ergänzten und verbreiteten. Sie geht der Attraktivität des Marxismus für Reformer und Revolutionäre des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts erfahrungs-, lebens- und ideengeschichtlich nach. Sie schreibt die Geschichte des Marxismus als Geschichte einer Faszination, die Wissen und Macht versprach, das emotionale Bedürfnis nach sozialem Engagement erfüllte und mit ihren kognitiven Ansprüchen jenem „wissenschaftsversessenen Zeitalter“ entsprach.

So entstand der Marxismus als große Gegenerzählung zum kurz vorher „erfundenen“ Nationalismus, der sich aber bei der Eroberung der Welt – dies gegen den Untertitel von Morinas Buch – bis heute als mächtiger erwiesen hat. Marxens Ideen, so Morina, eigneten sich zu alldem auch wegen ihrer Unschärfe. Nachzutragen ist, dass sie sich dabei bis zur Unkenntlichkeit veränderten. So erst erlangte Marx die weltgeschichtliche Größe, an die anlässlich seines 200. Geburtstags hoffentlich nicht zu unkritisch erinnert wird.

Jürgen Kocka, Mitbegründer der „Bielefelder Schule“ der Historischen Sozialwissenschaft, war u. a. Professor an der Freien Universität und Präsident des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) sowie Vizepräsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Er ist Träger u. a. des Leibniz-Preises und mehrfacher Ehrendoktor.