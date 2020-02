Mit Seitenhieben auf SPD und vor allem Angriffen auf die Grünen ist Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder beim politischen Aschermittwoch seiner Partei in Passau aufgetreten. „Hier findet das einzig wahre politische Rockkonzert statt, alles andere sind Vorgruppen“, sagte Söder am Mittwoch in Passau.

„Die SPD kommt heute zusammen zu einer traurigen Stuhlkreissitzung mit einsamen bayerischen Genossen. Um die Stimmung aufzuheitern, haben sie Saskia Esken eingeladen, die echte Stimmungskanone bei der SPD“, sagte Söder.

„Die Grünen machen gerade eine politische Tofu-Tupperparty mit Robert Habeck.“ Dem Grünen-Chef warf Söder fehlende Heimatliebe vor. Er habe mal gesagt, Vaterlandsliebe finde er zum Kotzen. „Wer sein Land nicht liebt, kann sein Land nicht führen“, erklärte der CSU-Chef. Die Grünen wollten „nix Neues, viel Altes, immer das gleiche“. Es brauche aber neue Antworten und keinen Griff in grüne „Mottenkisten“.

Die Grünen wollten beispielsweise höhere Steuern und neue Schulden und nähmen sogar das Wort Enteignungen in den Mund, sagte Söder. „Das ist grüner Sozialismus, und den machen wir nicht mit.“

Söder äußerte sich auch klar gegen die AfD, die inzwischen kein „Stammtisch ehemaliger besonders Konservativer mehr sei“. Er fragte, warum man Björn Höcke einen gerichtlich legitimiert einen Nazi nennen dürfe: „Weil er einer ist!“ Bereits im vergangenen Jahr hatte Söder in Passau die Tonlage gegenüber der AfD geändert.

Grünen-Chef Robert Habeck rief bei der zentralen Kundgebung seiner Partei in Landshut zu einem breiten Bündnis gegen Hass und Fremdenfeindlichkeit auf. „Wir brauchen ein Schutzschild des Anstandes in Gesellschaft und Politik“, sagte Habeck. „Wir müssen Schluss machen mit dem Wegducken.“

Je härter bestimmte Menschen angegriffen würden, desto stärker müsse der Protest dagegen sein, rief Habeck den Grünen-Anhängern zu. „Je mehr Leute rausgedrängt werden, desto mehr machen wir sie zum Teil unsrer Alltags“, sagte der Parteichef mit Blick auf Angriffe gegen Juden oder Muslime in Deutschland. Er forderte zugleich ein härteres Vorgehen staatlicher Behörden gegen Rechtsextremismus.

Der rechte Terrorismus sei zu lange als „Nischen-Phänomen“ behandelt worden, der Verfassungsschutz habe ihn nicht auf dem Radar gehabt. Es müsse aber „mit dem vollen Druck des Staates“ gegen diese Strukturen vorgegangen werden. Habeck verwies darauf, dass in Deutschland zahllose Haftbefehle nicht vollstreckt würden, darunter auch viele gegen Rechtsextremisten. „Fangen wir mit den Nazis an, bringen wir sie hinter Schloss und Riegel.“

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken rief die CDU nach dem Wahl-Eklat in Thüringen zu einer klaren Abgrenzung von der AfD auf. „Nur weil die AfD in einer demokratischen Wahl in die Parlamente gewählt wurde, sind es noch lange keine Demokraten. Nazis bleiben Nazis. Und wer einigermaßen geschichtsbewusst ist, der darf sich von denen nicht den Steigbügel halten lassen“, mahnte Esken beim politischen Aschermittwoch im niederbayerischen Vilshofen vor rund 500 Teilnehmern. „Wir werden nicht mit einer Partei koalieren, die nicht weiß, wo der Feind steht. Diese Frage muss die CDU für sich klären.“

Der Start in den politischen Aschermittwoch wurde begleitet von Protesten verärgerter Landwirte. Söder griff das Thema auf: In der Landwirtschaft werde es zwar kein Zurück zur alten Zeit geben; Klima, Artenschutz, Sorgen der Verbraucher seien ernstzunehmen, dies solle aber mit, nicht gegen die Bauern geschehen. „Bayern ist ohne Bauern unvorstellbar“, sagte er. „Die ganze Welt trinkt und frisst bayerisch.“

Habeck hatte vor seinem Besuch in Landshut mit protestierenden Landwirten gesprochen. Er warb um mehr Verständnis für die Bauern – und im Gegenzug für mehr Toleranz der Landwirte für Arten- und Klimaschutz.

„Wir müssen aufhören mit dem persönlichen Diskreditieren“, sagte er vor seinem Auftritt. Rund ein Dutzend Landwirte von „Land schafft Verbindung“ hatten vor der Halle protestiert. Sie klagten über schlechte Arbeitsbedingungen wegen Auflagen etwa für Umwelt- und Klimaschutz und dem von der Politik verursachten Imageschaden. Den Grünen warfen sie eine ideologische Politik vor, die Ängste schüre.

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr seinen 101. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen – das Politspektakel war geboren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten. Seit einigen Jahren lockt der Aschermittwoch auch außerhalb Bayerns immer mehr Menschen und Politiker in Hallen und Zelte. (dpa/AFP/Tsp)