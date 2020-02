China eint Amerikaner und Europäer

China ist sowohl für die USA als auch für Europa ein schwieriger Partner, und das führt jetzt zu (ungewohnter) Einigkeit bei verschiedenen Themen:



- Es gibt konstruktive Gespräche zwischen Parlamentariern der USA und Deutschland zu 5G

- Der EU-Abgeordnete Reinhard Bütikofer (Grüne) will Transatlantischen China-Ausschuss gründen und sagt: Das Interesse auf amerikanischer Seite ist groß.“

Ausgerechnet beim Thema Ausbau des 5G-Netzes wird es am Samstagmorgen in aller Frühe harmonisch – sowohl zwischen Europäern und Amerikanern als auch zwischen US-Republikanern und US-Demokraten. Schon um 7.30 Uhr treffen sich auf Einladung des American Council on Germany und des American Institutes for Contemporary German Studies Kongressmitglieder und deutsche Parlamentarier zum Gespräch über den Ausbau der schnellen Mobilfunknetze der 5G-Generation – und die Frage, ob chinesische Anbieter wie Huawei daran beteiligt sein dürfen oder nicht – und wenn ja unter welchen Bedingungen.

In Deutschland ist die Frage so umstritten wie offen: Gerade hat die CDU-Fraktion Eckpunkte verabschiedet, die vorsehen, Huawei nicht grundsätzlich auszuschließen, aber einen Katalog von Sicherheitsmaßnahmen vorsehen. Die USA hingegen haben schon entschieden: Huawei und andere chinesische Anbieter werden aus Angst vor Spionage und Sabotage ausgeschlossen.

Geschlossenheit der USA bei Huawei

In der Runde, an der US-Senatoren beider Seiten teilnehmen, wird noch einmal deutlich, wie geschlossen die USA bei aller Polarisierung in dieser Frage sind. Beide Seiten betonen, es gebe einen guten Dialog und zahlreiche gemeinsame Projekte, nicht nur in Bezug auf 5G, sondern zum Beispiel auch beim Ausbau von Plattformen gegen Desinformation und Spionage.





Entsprechend schneller geht es bei einem so breiten Konsens in der China-Politik in den USA voran. Die USA sind längst einen Schritt weiter: Regierungsvertreter und Senatoren sprachen in



der Runde etwa auch über den „Rip-and-Replace-Act“, ein Förderprogramm, in dem kleinere Telekommunikationsanbieter Geld beantragen können, um bereits verbaute chinesische Technologie wieder „herauszureißen (rip)“ und zu ersetzen

(replace). Erst in dieser Woche ist außerdem eine Verschärfung der Regeln für ausländische Investitionen, besonders in Zukunftstechnologien in den USA, in Kraft getreten.





Erst gestern hatte die demokratische Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nanci Pelosi, die ihre Feindschaft mit Donald Trump zunehmend offen austrägt, auf der großen Bühne, betont, was bei diesem Frühstück zu besichtigen ist: „Wir haben einen parteiübergreifenden Konsens.“ Die Europäer warnte Pelosi: „Ich sage Ihnen ohne jedes Zögern: Seien Sie sehr vorsichtig, diesen Weg zu beschreiten – es sei denn Sie wollen mit einer Gesellschaft enden, wie China sie schon hat.“ Es gelte stattdessen, die Infrastruktur zu internationalisieren.

Der Umgang mit China, das zeigt die Konferenz, könnte großes einendes Potenzial haben. Die USA schauen bei diesem Thema genau hin. „Deutschland ist ein wichtiger Partner für die Frage, wie die Zukunft von 5G aussehen wird.

Wir verfolgen die Debatte hier sehr intensiv und versuchen, alle Informationen zu teilen, die uns zur Verfügung stehen“, sagte Robert Blair, der Sonderbeauftragte für Telekommunikationspolitik im Weißen Haus, dem Tagesspiegel am Rande der Konferenz.