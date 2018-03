Allerdings beobachten Soziologen gleichzeitig einen wachsenden Wunsch nach Wandel. Die große Mehrheit im Land spricht sich für Veränderungen aus – zumindest in einem gewissen Maß. Mehr als 80 Prozent, wie Meinungsforscher des angesehenen russischen Lewada-Zentrums herausgefunden haben, wünschen sich Reformen. Etwa die Hälfte, überwiegend Städter, würde sogar radikale Umbrüche begrüßen. Andere befürworten vorsichtige Schritte. Kleine Anpassungen, ja. Große Reformen, nein. Sie wollen vor allem: bessere Lebensbedingungen. Weniger Fokus auf die Außenpolitik, mehr Interesse für die Alltagssorgen der Bürger.

Russlands Jugend wünscht sich erstaunlicherweise am wenigsten Veränderungen. In ihrer Masse taugt die Generation Putin somit kaum zum Hoffnungsträger für ein modernes Russland. Das gilt selbst für viele von denen, die in den vergangenen Monaten auf der Straße protestierten. Denn ihnen ging es dabei nur um ein Thema: die Korruption in ihrer Heimat, vom einfachen Polizisten bis zum Regierungschef.

Das ist paradox. Einerseits sind die Kinder des System Putins so frei wie keine andere Generation vor ihnen. Die jungen Russen trauen sich Kritik zu äußern, selbst Schüler ließen sich nicht von Festnahmen bei den Demonstrationen abschrecken. Sie haben, im Gegensatz zu den Großeltern, nicht die Repressionen der Sowjetzeit erfahren.

Der Vergleichsmaßstab der jungen Russen ist nicht die Vergangenheit

Ihr Vergleichsmaßstab ist nicht die Vergangenheit, sondern das Leben Gleichaltriger in anderen Ländern. Globalisierung und Digitalisierung haben Russland geöffnet. Die Welt rückt zusammen. Junge Russen, vor allem urbane und aktive, kennen den Westen von Reisen, vom Auslandsstudium oder wenigstens aus dem Internet. Sie fragen sich, wieso sie nicht ebenfalls so leben wie junge Menschen in Frankreich, England oder Deutschland, wo es sichere Straßen, gute Krankenversorgung und weniger Korruption gibt. Sie sehen nicht ein, warum die Bevölkerung nicht stärker vom Rohstoffreichtum des Landes profitiert.

Die Proteste der vergangenen Monate zeigen, dass sie durchaus müde sind von den wenigen, immer gleichen alten Gesichtern, die über sie entscheiden. Daraus müsste sich doch ein Aufstand entwickeln, hoffen Oppositionelle und Liberale in Russland. Und doch erscheint dies unwahrscheinlich. Der politische Protest der Jugend ist auf das Thema Korruption beschränkt, eine darüber hinausgehende gemeinsame politische Agenda ist nicht zu erkennen.

Wer auf ein im westlichen Sinne demokratisches Russland hofft, wird von dieser Generation enttäuscht werden. Auf der Straße tritt ein Teil der Jugend gemeinsam für ein Thema ein. In anderen Fragen aber unterscheiden sich diese Aktivisten: Der kleine politisch interessierte Teil, lässt sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner festlegen. Sie vertreten kommunistische Ideen, liberale oder nationalistische.

Die große Mehrheit der jungen Russen interessiert sich ohnehin nicht für Politik und gehn auch auch nicht wählen. Sie wissen, dass der Sieger nicht beim Urnengang bestimmt wird. Um die Legitimation der Wahl nicht zu erhöhen, verzichten selbst die auf den Urnengang, die gegen Putin stimmen würden.

Die Rolle der Jugend wird bisweilen überbewertet. Schon zahlenmäßig spielen sie keine entscheidende Rolle in der schrumpfenden und alternden russischen Gesellschaft. Ein Drittel aller Russen ist jünger als 30. Der Anteil der Russen zwischen 15 und 24 Jahren beträgt indes nicht einmal zehn Prozent.

In der Schule wird Natinalismus propagiert, liberales Gedankengut diskreditiert

Die Mehrheit der jungen Generation ist konservativ und patriotisch wie ihre Eltern. Hinzu kommt die Schule, in der es traditionell zugeht. Der propagierte Nationalismus. Die Diskreditierung liberaler Werte. Der Wunsch, nach Einfluss und Anerkennung auf der Weltbühne. Präsident Putin ist die Konstante in ihrem Leben. Sie haben nie einen anderen Anführer kennengelernt.

Der Anteil der Putin-Wähler unter den jungen Russen ist nach Umfragen daher ähnlich hoch wie bei den älteren. Knapp 62 Prozent der 18 bis 30 Jahre alten Russen wollen für den amtierenden Präsidenten stimmen. Hätte der Kreml Alexej Nawalny zur Wahl zugelassen, wären ihm die Jungwähler nicht in Scharen zugelaufen. Sie stimmen auch nicht für Xenia Sobtschak, ehemaliges Glamourgirl und heute prominente Journalistin, die liberale Wähler ansprechen will, die für grundlegende Reformen eintreten.