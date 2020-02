Die Parlamentswahl in Irland hat begonnen. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 23.00 Uhr (MEZ) geöffnet. Die linksgerichtete Sinn Fein, die früher als politischer Arm der Untergrundorganisation IRA galt, rechnet sich nach guten Umfragewerten große Chancen aus. Premierminister Leo Varadkar muss mit einer Niederlage für seine liberal-konservative Partei Fine Gael rechnen.

Varadkar hatte die vorgezogene Neuwahl in Irland angesetzt

Die irische Rundfunkanstalt RTÉ veröffentlicht direkt nach Schließung der Wahllokale die Ergebnisse einer Nachwahlbefragung. Mit einem belastbaren Ergebnis wird erst im Laufe des Sonntags gerechnet.

Varadkar hatte Mitte Januar die vorgezogene Neuwahl angesetzt. Bei den Wahlen im Februar 2016 hatte dessen konservative Fine Gael eine Mehrheit verfehlt. Seither ist sie auf die Unterstützung der größten Oppositionspartei Fianna Fail angewiesen, die jedoch zusehends bröckelte.

Dabei hatte der Brexit Varadkar zu einiger Popularität verholfen. Wann immer es galt, die Interessen Irlands gegen den britischen Premierminister Boris Johnson oder dessen Vorgängerin Theresa May zu verteidigen, war Varadkar zur Stelle. Bei dieser Wahl sei "alles offen", sagte Varadkar am Freitag bei seinem letzten Wahlkampfauftritt in der westlichen Stadt Ennis.

Rund 3,3 Millionen Wahlberechtigte stimmen über die 159 Mitglieder des irischen Unterhauses, des Dail, ab. Sollten sich die guten Umfragewerte für Sinn Fein auch im Wahlergebnis niederschlagen, wäre das eine Sensation. Sinn Fein arbeitet unter anderem an einer Wiedervereinigung Irlands mit dem britischen Nordirland.

Irlands Premier muss eine Wahlniederlage befürchten. Foto: imago images / Zuma Press/Art Widak

In den jüngsten Umfragen lag die republikanische Sinn-Fein-Partei mit 25 Prozent an der Spitze. Varadkars Fine Gael lag mit 20 Prozent nur an dritter Position, die Oppositionspartei Fianna Fail kam auf 23 Prozent. Mit ihrem Fokus auf soziale Themen und der linken Ausrichtung scheint Sinn Fein in ein Vakuum zu stoßen. Die Umfragen zeigen, dass die neue Parteichefin Mary Lou McDonald Sinn Fein besonders für junge Wähler attraktiv gemacht hat, die sich mehr für bezahlbaren Wohnraum als eine Vereinigung von Irland mit dem britischen Nordirland interessieren.

Fine Gael und Fianna Fail haben eine Zusammenarbeit mit Sinn Fein ausgeschlossen. Die Partei habe sich "nicht von ihrer blutigen Vergangenheit reingewaschen", sagte der Chef von Fianna Fail, Micheal Martin, am Freitag. Sinn Fein ist als einzige Partei in beiden Teilen der irischen Insel vertreten, tritt aber gar nicht in allen Wahlkreisen an. Am wahrscheinlichsten gelten eine Koalition von Fianna Fail und Fine Gael oder eine Minderheitsregierung von Fianna Fail, die von Fine Gael toleriert wird. (dpa, AFP, Reuters)