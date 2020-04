Im Kampf gegen das Coronavirus haben sich Bund und Länder am Mittwoch auf verschiedene Maßnahmen verständigt. Die Kontaktbeschränkungen bleiben bis mindestes 3. Mai. Der Einzelhandel darf größtenteils am kommenden Montag wieder öffnen. Großveranstaltungen bleiben bis zum 31. August verboten, der Schulbetrieb beginnt schrittweise wieder am 4. Mai. Zudem wird das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ empfohlen. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es demnach aber nicht geben.

Sehen Sie hier, was Angela Merkel zu den Maßnahmen sagt:

