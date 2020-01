„Washington Post“ (USA): Tötung Soleimanis hat unvorhersehbare Folgen

Die „Washington Post“ schreibt am Samstag zur Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Angriff: Soleimani war ein unerbittlicher Feind der Vereinigten Staaten und verantwortlich für den Tod hunderter Amerikaner sowie für unzählige Gräueltaten im Irak, in Syrien, im Libanon und anderswo. Sein Tod bei einem Drohnenangriff wurde am Freitag von US-Verbündeten und fortschrittlichen Kräften in der gesamten Region begrüßt, von Israelis und Saudis bis zu den reformorientierten Demonstranten in Beirut und Bagdad. Dies bedeutet aber nicht, dass die Entscheidung von Präsident Trump, ihn zu töten, klug war oder dass dies letztendlich den Interessen der USA nutzen wird. Die Konsequenzen des Schlages sind unvorhersehbar, aber das Risiko, dass die USA tiefer in den Mittleren Osten und dessen Konflikte hineingezogen werden, ist nicht zu leugnen.“