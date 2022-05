Die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf ist bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen offenbar abgewählt worden. Nach einer ersten ZDF-Prognose kam die CDU im bevölkerungsreichsten Bundesland zwar auf 35 Prozent und wurde damit stärkste Kraft, doch die FDP schnitt mit 5,5 Prozent enttäuschend ab.

2017 hatten die Liberalen in ihrem Stammland noch 12,6 Prozent geholt und konnten so mit einer Stimme Mehrheit eine Koalition mit den Konservativen bilden. Dennoch könnte CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der das Amt im Oktober von Armin Laschet übernommen hatte, auch die kommende Landesregierung anführen. Die SPD um Spitzenkandidat Thomas Kutschaty schaffte es nur auf Platz zwei und erhielt laut der Prognose 28 Prozent. Auf Platz drei landeten die Grünen mit 18 Prozent.

Für die SPD ist die Wahl in NRW ein weiterer Rückschlag. Eine Woche nach der krachenden Niederlage in Schleswig-Holstein reichte es für die Partei erneut nicht, an der CDU vorbeizukommen. In der sogenannten „Herzkammer der Sozialdemokratie“ fuhr die Partei ihr schlechtestes Landtagswahl-Ergebnis ein.

Auch für Bundeskanzler Olaf Scholz ist die Wahl eine Enttäuschung. Der Krieg in der Ukraine und der Kurs der Bundesregierung hatte den Wahlkampf in NRW überschattet. Kutschaty hatte dabei bewusst die Nähe zu Scholz gesucht. Beiden waren mehrfach zusammen aufgetreten, auf Wahlplakaten hatten der Spitzenkandidat und der Kanzler gemeinsam für die SPD geworben.

Doch der 53-jährige Jurist könnte dennoch Ministerpräsident werden. Am frühen Wahlabend war zunächst unklar, ob es knapp für eine Koalition aus SPD und Grünen reichen könnte. Eine Ampel-Koalition mit der FDP hätte eine sichere Mehrheit. Königsmacher für die kommende Landesregierung scheinen nun die Grünen um Spitzenkandidatin Mona Neubaur zu werden.

Die Partei verdreifachte ihr Wahlergebnis von 2017 etwa und erreichte ihr bestes Ergebnis in NRW. Die Grünen hatten sich vor dem Wahltag bewusst nicht auf einen Wunschpartner festgelegt. Sie stehen nun vor der Entscheidung, ob sie mit Wüst als Ministerpräsident ein Schwarz-Grünes-Bündnis eingehen wollen.

Von dieser Entscheidung dürfte auch abhängen, ob der Wahlabend für den neuen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz Erfolg oder Rückschlag darstellt. Der Sauerländer hatte sich, anders als im Saarland und in Schleswig-Holstein, stark in den Wahlkampf in seinem Heimatland eingebracht. Parteiintern galt die Wahl als erster Gradmesser für Merz, der seit Ende Januar an der Spitze der Christdemokraten steht.

Nach dem Debakel im Saarland und in Schleswig-Holstein verpasste die Linke auch bei der dritten Landtagswahl in diesem Jahr den Einzug in ein Landesparlament. 2017 war die Partei nach Stimmengewinnen noch ganz knapp mit 4,9 Prozent der Stimmen an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Dieses Mal reichte es nach parteiinternem Zoff, Metoo-Fällen und Streit über die zukünftige Russland-Politik nach ersten Prognosen nur zu 2 Prozent.

Die AfD musste um den Wiedereinzug in den Düsseldorfer Landtag zittern. Erste Zahlen sahen die radikal-rechte Partei bei 5,5 Prozent der Stimmen. Schon 2017 hatte die AfD mit 7,4 Prozent ein deutlich schwächeres Resultat erhalten als in den ostdeutschen Bundesländern. Vor einer Woche waren die Rechten in Kiel erstmals wieder aus einem Landesparlament geflogen.

Wüst und Kutschaty hatten im Wahlkampf mit Bekanntheits- und Beliebtheitsproblemen zu kämpfen. Im einzigen TV-Duell in der vergangenen Woche waren sie harmonisch aufgetreten. Inhaltlich hatten sich die beiden Männer kaum unterschieden, selbst Passagen ihrer Wahlprogramme konnten sie nicht auseinanderhalten.

Wüst betonte, der CDU sei es gelungen, mehr Polizisten in NRW auf die Straße zu bringen und entschlossen gegen Clan-Kriminalität aufzutreten. Kutschaty forderte wegen des Lehrermangels mehr Quereinsteiger in Schulen und landesweit kostenfreie Kita-Plätze.

13 Millionen Menschen waren bei der sogenannten „kleinen Bundestagswahl“ zur Wahl aufgerufen. Zuletzt hatten 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler in NRW angegeben, noch nicht zu wissen, wen sie wählen wollten. Bis zum Mittag deutete sich eine etwas höhere Wahlbeteiligung als 2017 an, als 65,2 Prozent ihre Stimme abgaben.