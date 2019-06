In Georgien haben Demonstranten am Donnerstagabend in der Hauptstadt Tiflis versucht, das Parlament zu stürmen. Bilder im Staatsfernsehen zeigten, wie Hunderte Menschen vor dem Gebäude stehen und Absperrungen der Polizei wegräumen. Die Sicherheitskräfte hinderten sie zunächst daran. Das Innenministerium drohte mit einem harten Durchgreifen der Polizei. Zunächst war unklar, ob es Demonstranten ins Innere der Volksvertretung geschafft haben.

Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Parlamentspräsident Irakli Kobachidse. Hintergrund ist nach lokalen Medienberichten zufolge der Besuch einer russischen Delegation bei einer Tagung im Plenarsaal. Dabei habe ein Duma-Abgeordneter den Vorsitz der Tagung zu religiösen und politischen Fragen übernommen. Daraufhin rief die Opposition zu einer Demonstration auf. Sie befürchtet, dass Russland an Einfluss in der Ex-Sowjetrepublik gewinnen könnte. (dpa)