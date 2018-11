Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban sind im Westen Afghanistans mindestens 22 Polizisten getötet worden. Die Aufständischen hätten am Sonntag einen Polizei-Konvoi in der Provinz Farah aus einem Hinterhalt angegriffen, sagte der Direktor des Krankenhauses in der Provinzhauptstadt Farah am Montag. Mindestens zwei weitere Polizisten seien dabei verletzt worden.

Die Taliban bekannten sich in einer Mitteilung über den Messenger-Dienst WhatsApp zu dem Angriff. Ihren Angaben zufolge wurden dabei 25 Polizisten getötet und vier weitere verletzt. Die Taliban hätten zudem vier Fahrzeuge zerstört und "große Mengen Waffen" erobert, fügte ein Sprecher hinzu.

Video 01:36 Min. Kein Frieden in Afghanistan in Sicht

Ein Sprecher der Provinzbehörden sagte, der Polizeikonvoi sei auf dem Weg von Farah in den Bezirk Dschuwain attackiert worden. Er sprach von fünf Toten und sieben Verletzten. Afghanische Regierungs- und Militärvertreter geben nach Anschlägen auf Sicherheitskräfte häufig niedrigere Zahlen als die Taliban an, die dabei oft übertreiben.

Die Taliban und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) haben Afghanistan in den vergangenen Monaten mit einer Welle der Gewalt überzogen, insbesondere rund die Parlamentswahl im Oktober. Am Freitag waren bei einem Selbstmordanschlag in einer Moschee auf einen Armeestützpunkt im Osten Afghanistans mehrere Soldaten getötet worden. Der IS reklamierte den Anschlag für sich. (AFP)