Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgerufen, von Russlands Präsident Wladimir Putin die Freilassung des ukrainischen Filmemachers Oleg Senzow einzufordern. Der Fall zeige, "wie schlimm es um den Schutz der Menschenrechte unter Putin bestellt ist", sagte Göring-Eckardt der Nachrichtenagentur AFP. "Die Bundesregierung darf bei aller Notwendigkeit des Dialogs mit Putin unsere eigenen Werte nicht unter den Tisch fallen lassen."

Merkel empfängt Putin am Samstag auf Schloss Meseberg in Brandenburg. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen aktuelle außenpolitische Fragen wie die Konflikte in Syrien und der Ost-Ukraine stehen. Auch über Energiethemen wie die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 wollen Merkel und Putin sprechen.

"Mit einem autoritären russischen Präsidenten und seinem korrupten Regime kann es keinen kritiklosen Normalmodus geben", sagte Göring-Eckardt weiter. "Merkel muss klarmachen, dass es inakzeptabel ist, Senzow weiter als politische Geisel zu halten. Sollte Senzow nicht bald freigelassen werden, wird das zu einer drastischen Vertiefung der Gräben zwischen Russland und Europa führen."

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Michael Kappeler/dpa

Senzow verbüßt eine Haftstrafe von 20 Jahren in einem russischen Gefängnis, verurteilt wurde er wegen Terrorvorwürfen. Seit Mitte Mai befindet er sich im Hungerstreik. Er will erst aufhören, wenn Russland alle ukrainischen politischen Gefangenen freilässt.

Es sei "grausam und unmenschlich", dass Senzow nach seiner "legitimen Kritik an der völkerrechtswidrigen russischen Besetzung der Krim" nun "in einem konstruierten Prozess" zu 20 Jahren Straflager in Sibirien verurteilt wurde, sagte Göring-Eckardt. Der Filmemacher ringe aufgrund des Hungerstreiks inzwischen mit dem Leben.

Merkel müsse Putin bei dem Treffen am Samstagabend zudem deutlich machen, "dass europäische Sanktionen erst gelockert werden können, wenn Putin die militärische Aggression gegen die Ukraine beendet und das Minsker Abkommen umgesetzt ist", sagte die Grünen-Politikerin. "Dass die Bundesregierung zusammen mit Russland weiter am Pipeline Projekt Nord Stream 2 festhält, ist eine Belastung für den europäischen Zusammenhalt und ein Schaden für die Glaubwürdigkeit Deutschlands gegenüber unseren osteuropäischen Nachbarn." (AFP)