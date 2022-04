Anlässlich des Tages der Raumfahrt in Russland besuchte Wladimir Putin am Dienstag, gemeinsam mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, den Weltraumbahnhof Kosmodrom Wostotschny. Am Morgen war Putin in der Stadt Blagoweschtschensk, nahe der chinesischen Grenze gelandet.

Auf einer anschließenden Pressekonferenz gab sich Putin einmal mehr siegesgewiss. Die Ziele der „Spezialoperation“ würden erreicht, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. „Daran gibt es keinen Zweifel.“ Dass die Invasion nach Plan verlaufe, wie häufig in der Vergangenheit betont, behauptete Putin diesmal nicht.

Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine vor knapp sieben Wochen als alternativlos und betonte, seine Streitkräfte seien mit modernsten Waffen ausgerüstet.

Dass teilweise Waffen aus der Sowjetzeit von russischen Truppen in der Ukraine eingesetzt werden, verschwieg Putin. Auch das inzwischen bis zu einem Drittel der russischen Truppen in der Ukraine kampfunfähig sein könnten. Es war das erste mal seit einigen Wochen, dass sich Putin ausführlicher zur Invasion in der Ukraine äußerte.

Putin: Raumfahrt als Beleg für russische Stabilität



Auch die Sanktionen, mit denen der Westen auf die russische Invasion reagierte, können Russland nach Ansicht Putins nicht isolieren. Moskau werde sein technisches und technologisches Potenzial - speziell im Weltall - weiter ausbauen, sagte er.

Bei seinem Besuch nutzte Putin zudem das sowjetische Raumfahrtprogramm als Beleg dafür, dass Russland selbst unter schwierigen Bedingungen spektakuläre Sprünge nach vorne machen könne. Er erinnerte an Juri Gagarin, der auf den auf den Tag genau vor 61 Jahren als erster Mensch im Weltraum war.

„Die Sanktionen waren total, die Isolation war vollständig. Aber die Sowjetunion war immer noch als erste im Weltraum“, hob Putin dem Staatsfernsehen zufolge hervor.

Die Erfolge in der sowjetischen Raumfahrt mitten im Kalten Krieg haben auch heute noch eine besondere Bedeutung in Russland. 1957 schoss die Sowjetunion mit Sputnik 1 den ersten Satelliten ins All.

1961 vollführte der Kosmonaut Gagarin den ersten bemannten Weltraumflug und umrundete die Erde. Beide Ereignisse waren für die USA ein Schock. Der erfolgreiche Start von Sputnik veranlasste die USA zur Gründung der Raumfahrtbehörde Nasa.

„Es ist unmöglich, irgendjemanden in der modernen Welt ernsthaft zu isolieren.“

„Wir wollen nicht isoliert werden", sagte Putin mit Blick auf die Sanktionen wegen des Einmarsches Russlands in sein Nachbarland Ukraine und ergänzte: „Es ist unmöglich, irgendjemanden in der modernen Welt ernsthaft zu isolieren - besonders so ein riesiges Land wie Russland.“

Weiter sagte er über die Ukraine: „Was wir tun, ist einerseits Menschen zu helfen und Menschen zu retten, und andererseits ergreifen wir einfach Maßnahmen, um die Sicherheit Russlands selbst zu gewährleisten“, sagte Putin. „Es ist offensichtlich, dass wir keine andere Wahl hatten.“

Erneute Zeichen für anstehende Großoffensive in der Donbass-Region

Das Hauptziel des Krieges in der Ukraine sei es laut Putin, den Mensch im Osten des Landes zu helfen - ein weiteres Zeichen für den anstehenden Fokus auf die Donbass-Region.

Im Osten der Ukraine zeichnet sich nach Erkenntnissen westlicher und ukrainischer Militärs eine Großoffensive mit Zehntausenden Soldaten und dem massiven Einsatz von Panzern, Artillerie und der Luftwaffe ab

Serhij Hajdaj, Leiter der regionalen Militärverwaltung in Luhansk, sagte jedoch, Dauerregen könnte den russischen Vormarsch verzögern. „In den letzten zwei Tagen haben sich Hunderte Einheiten mit schwerem Gerät in der Nähe der Frontlinie zusammengezogen. Das könnte nahelegen, dass die Offensive heute oder morgen beginnen sollte, aber heute regnet es.“

Es werde laut Wettervorhersage mehrere Tage regnen. Dann müsste die russische Armee die Straßen nutzen und sei somit ein leichteres Ziel für die Ukrainer. „Ich hoffe, der Regen verlangsamt die Offensive.“

Am Dienstagmorgen waren zudem Gerüchte nach einem Einsatz von Giftgas im belagerten Mariupol laut geworden. Die westlichen Staaten warnten Moskau vor ernsthaften Konsequenzen, falls es in dem vor fast sieben Wochen begonnenen Krieg Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen einsetzen sollte. Putin selbst äußerte sich zu den Vorwürfen nicht.